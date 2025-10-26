"היינו צריכים לנצח, לא פחות חשוב להיראות טוב"

תחושת פספוס בהפועל פתח תקווה לאחר תוצאת התיקו 1:1 עם מ.ס אשדוד במשחק החוץ. החבורה של עומר פרץ רשמה משחק רביעי ללא ניצחון, אך יצאה מעודדת מאוד מהיכולת. "היינו צריכים לנצח את המשחק הזה, אבל נראינו טוב וזה לא פחות חשוב. עם ההצטרפות של יונתן כהן, רואים שיש סגל טוב עם הרבה אופציות וזה יעזור לנו בהמשך הדרך", אמרו במועדון.

עיקר השיח לאחר המשחק, היה סביב יכולתו הטובה של כהן. בקבוצה הופתעו לטובה מההשתלבות המהירה שלו ומכך שכבר במשחק הבכורה, הגיע לשני מצבים טובים לכבוש: "הוא נכנס מעולה והוא ברמה מעל. הוא שחקן קטלני והתמזל מזלנו שהוא אצלנו", אמרו במועדון.

מי שעוד בלט הוא צ'אפיוקה סונגה, שבשקט בשקט כבש את שערו הרביעי העונה בליגה כשאנחנו אפילו לא קרובים לסיום הסיבוב והוכיח כמה הוא משמעותי בעונת הבכורה שלו בליגה הבכירה. כעת, למאמן עומר פרץ צרות חיוביות בחלק הקדמי.

צ'יפיוקה סונגה מאושר (ראובן שוורץ)

ג'וסלין טאבי, שלא היה כשיר לחלוטין, הוחלף בשלב מוקדם יחסית, כאשר גם נדב נידם, שלא התאמן בצורה מלאה בשני האימונים שקדמו למשחק, השתלב מאוחר בשל עומס. במועדון מקווים שדרור ניר יוכל להיות כשיר למשחק הבא מול בני סכנין.

"אני חושב שלבוא למגרש הזה, לשלוט כל המשחק ולהגיע למצבים זה לא מובן מאליו. זה פספוס גדול, אבל גם להוציא נקודה זה משהו טוב. אני חושב שבשמונת המשחקים שעברו הראנו בכל משחק ובכל מגרש שאנחנו באים לשלוט ולהיראות טוב. לפעמים זה הולך ולפעמים לא. המטרה הראשונית היא להישאר בליגה וככל שהעונה תתקדם נראה מה המטרות הבאות", אמר המגן הימני עידן כהן בסיום.