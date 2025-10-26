יום ראשון, 26.10.2025 שעה 15:06
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"היינו צריכים לנצח, לא פחות חשוב להיראות טוב"

תחושת פספוס בפ"ת אחרי התיקו באשדוד. מחמאות לכהן: "שחקן קטלני שהתמזל מזלנו שאצלנו". מחמאות גם לסונגה: "יש הרבה אופציות וזה יעזור לנו בהמשך"

|
יונתן כהן בועט (ראובן שוורץ)
יונתן כהן בועט (ראובן שוורץ)

תחושת פספוס בהפועל פתח תקווה לאחר תוצאת התיקו 1:1 עם מ.ס אשדוד במשחק החוץ. החבורה של עומר פרץ רשמה משחק רביעי ללא ניצחון, אך יצאה מעודדת מאוד מהיכולת. "היינו צריכים לנצח את המשחק הזה, אבל נראינו טוב וזה לא פחות חשוב. עם ההצטרפות של יונתן כהן, רואים שיש סגל טוב עם הרבה אופציות וזה יעזור לנו בהמשך הדרך", אמרו במועדון.

עיקר השיח לאחר המשחק, היה סביב יכולתו הטובה של כהן. בקבוצה הופתעו לטובה מההשתלבות המהירה שלו ומכך שכבר במשחק הבכורה, הגיע לשני מצבים טובים לכבוש: "הוא נכנס מעולה והוא ברמה מעל. הוא שחקן קטלני והתמזל מזלנו שהוא אצלנו", אמרו במועדון. 

מי שעוד בלט הוא צ'אפיוקה סונגה, שבשקט בשקט כבש את שערו הרביעי העונה בליגה כשאנחנו אפילו לא קרובים לסיום הסיבוב והוכיח כמה הוא משמעותי בעונת הבכורה שלו בליגה הבכירה. כעת, למאמן עומר פרץ צרות חיוביות בחלק הקדמי. 

צצ'יפיוקה סונגה מאושר (ראובן שוורץ)

ג'וסלין טאבי, שלא היה כשיר לחלוטין, הוחלף בשלב מוקדם יחסית, כאשר גם נדב נידם, שלא התאמן בצורה מלאה בשני האימונים שקדמו למשחק, השתלב מאוחר בשל עומס. במועדון מקווים שדרור ניר יוכל להיות כשיר למשחק הבא מול בני סכנין.

"אני חושב שלבוא למגרש הזה, לשלוט כל המשחק ולהגיע למצבים זה לא מובן מאליו. זה פספוס גדול, אבל גם להוציא נקודה זה משהו טוב. אני חושב שבשמונת המשחקים שעברו הראנו בכל משחק ובכל מגרש שאנחנו באים לשלוט ולהיראות טוב. לפעמים זה הולך ולפעמים לא. המטרה הראשונית היא להישאר בליגה וככל שהעונה תתקדם נראה מה המטרות הבאות", אמר המגן הימני עידן כהן בסיום.

