ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

אוהד בית"ר נעצר לאחר שתקף מאבטח, שנפצע

משטרת מחוז חיפה הודיעה שעצרה אוהד של הצהובים-שחורים ב-2:3 על הפועל חיפה, לאחר שזה תקף מאבטח שגם נפגע. במשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית משפט

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

משטרת מחוז חוף הודיעה שאוהד בית”ר תקף אמש (שבת) מאבטח באצטדיון סמי עופר בחיפה במהלך המשחק בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה, ניסה להימלט ולבסוף אותר ונעצר. החשוד, תושב רחובות בן 25, נעצר לחקירה ובסיומה נכלא. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו, כשהוא גם גרם לפציעה של המאבטח.

שוטרי תחנת טירת כרמל פתחו בפעילות חקירה מהירה שהובילה לזיהויו, איתרו את החשוד ועצרו אותו כאשר ניסה להימלט כך על פי החשד. כאמור, החשוד, תושב רחובות בן 25, נעצר לחקירה בתחנת טירת כרמל ובסיומה נכלא. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.

בהודעת המשטרה נכתב: “המשטרה תפעל בנחישות נגד גילויי אלימות והפרות סדר מכל סוג שהם במגרשי הספורט, בדגש על מי שינסו להרוס אירועי ספורט בהתנהגות מסוכנת, פסולה וחסרת אחריות”.

