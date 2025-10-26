יום ראשון, 26.10.2025 שעה 18:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

אלי לוי: הפנייה הגיעה לכפר שלם, אפילו לא אליי

המאמן שיתף על המעבר לבני יהודה ב"שיחת היום": "המעבר היה טבעי והסתדר לכולם. לא יהיה חכם לצאת בהצהרות על מטרות, אבל אני כן מבטיח שיהיה טוב"

|
אלי לוי (חגי מיכאלי)
אלי לוי (חגי מיכאלי)

טוויסט די מפתיע קיבלנו אתמול (שבת) בליגה הלאומית, כאשר בני יהודה הודיעה על מחליפו של מסאי דגו על הקווים וזה יהיה אלי לוי. המאמן, שאימן את כפר שלם עד לרגע ההודעה הרשמית של הקבוצה משכונת התקווה, עזב את קבוצתו ועבר לכתום הנוסף בלאומית. לוי עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על הסיפור ועל עוד.

לא התבלבלת הבוקר לאיזה אימון של איזה קבוצה אתה נוסע?
”בשישי הייתי עם כפר שלם נגד בני יהודה, אז הרכב כבר נסע אוטומטי”.

נשארת כתום.
”הדינמיקה בין 2 המועדונים זה רק טוב, יש פרגון”.

הצבת מטרות בכפר שלם בתחילת העונה ובום’ ככה עוברים? זה נראה כמו שכונה גדולה בליגה הלאומית.
”לא סימנתי שום מטרה לכפר שלם כי בנינו קבוצה תוך כדי התמונה, אמרתי כל הזמן שבדרך נסמן. הייתי חתום לשנתיים, באתי במטרה להישאר בכפר שלם שנתיים ולבנות משהו יפה”.

אלי לוי (ראובן שוורץ)אלי לוי (ראובן שוורץ)

אז למה עזבת?
”הגיעה פנייה לאנשי כפר שלם, אפילו לא אליי. יש לי עבר בכפר שלם ובני יהודה ומי שיודע הייתי ילד על הגדרות ב-89/90 בבני יהודה, והמעבר הזה הסתדר לכולם, הוא היה טבעי”.

אתה אומר בעצם שכפר שלם רוצה להישאר בליגה ולהעביר עוד עונה, שאין לה יותר מדי שאיפות.
”לכפר שלם בסוף יש רצונות ושאיפות. עד לפני שנה היא הייתה קבוצה, היום היא מנסה לבנות מועדון. זה דברים שצריך לשאול אותם, יש שם מערכת חמה וטובה. בסוף צריך לעשות תהליך ודרך. הקבוצות שעלו מהר מדי ירדו מהר מדי, בכפר שלם בונים יסודות תוך כדי עונות טובות, ויש רק דברים טובים להגיד עליהם”.

מה הציפיות בבני יהודה? אתה יכול לעלות ליגה למרות הפער שיש כרגע?
”לבוא ולהצהיר הצהרות בומבסטיות זה לא חכם. אני מאמין בעצמי ויודע שנעשה הכל כדי לסיים הכי גבוה שאפשר. בני יהודה זה אחד המועדונים הגדולים והמרגשים בישראל, ואני יכול להבטיח שיהיה טוב”.

שחקני בני יהודה מתוסכלים (שחר גרוס)שחקני בני יהודה מתוסכלים (שחר גרוס)

אתה רואה את הקבוצה אחרי הפסדים קשים, איך מרימים את הדבר הזה? הקבוצה סופגת המון ונראית מרוסקת.
”יש סגל טוב מאוד, אבל יש גם הרבה עבודה, בטח מנטלית. צריך להרגיע את המערכת”.

מה אלירן עובד אמר לך מבחינת הציפיות שלו?
”כולם ברי החלפה כדי לעשות בני יהודה טובה. אני חושב שיש פה מערכת טובה עם אנשים טובים, ניכנס לעובי הקורה ונעשה את השינויים שצריך לעשות. כרגע אנחנו לא מדברים על מיקום, אלא ניקח את הקבוצה ונקווה לעשות הכל. אם לא הייתי חושב שהאתגר הזה הוא נכון לי, לא הייתי מגיע. עשיתי את כל החשבונות. רציתי להגיע, הגעתי, ואני שמח על כך”.

אלירן עובד (חגי מיכאלי)אלירן עובד (חגי מיכאלי)

עד מתי אתה חתום?
”שנה וחצי”.

אולי נגמור את הסכסוך בינך לבין יובל נעים אחרי שהוא דיבר עליך יפה בשבוע שעבר?
”אין סכסוך. יובל עשה לי טוב, זוכר לו טוב, אין בינינו כלום, מה שהיה היה, אחלה יובל”.

אולי תיפגשו ותשימו הכל מאחוריכם?
”אחלה רעיון, תרים את הכפפה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */