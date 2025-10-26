"פצוע? ברור שיכולתי לשחק מול נורבגיה ואיטליה"

עומרי גאנדלמן לא עוצר. הקשר כבש ביום שבת משחק רביעי ברציפות והפעם הוא חגג על חשבון סטנדרד ליאז’ בניצחון גנט 0:4 בליגה הבלגית. למחרת הצמד שכבש, גאנדלמן דיבר בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE והתייחס לעונה שעוברת עליו והעתיד.

לא ראינו אותך משחק נגד נורבגיה ואיטליה, היית כשיר או לא?

”ברור שהייתי יכול לשחק, הייתי בסגל, עשיתי לפני זה איזה טיפול בברך, לא התאמנתי באימונים הראשונים, אבל בסוף כן עמדתי לרשות המאמן”.

בנבחרת אמרו שהיית פצוע.

”הייתי זמין, הייתי בסגל במשחקים והייתי מוכן לעלות ולשחק”.

אכזב אותך שלא עלית מול נבחרת כאלה?

”כן, ברור שזה מאכזב להגיע ולא לשחק, אני לא מכיר שחקן שלא מתאכזב מלא לשחק, אבל בסוף אני מתעסק בלעשות את הכי טוב שאני יכול”.

עומרי גאנדלמן באימון הנבחרת (ראובן שוורץ)

אתה בראש טבלת מלכות השערים, זה קצת מוזר מבחינתך אני מניח, לא?

”לא מרגיש שזה מוזר, אבל בסוף זו רק תחילת העונה. אם זה היה בסוף מאי זה היה משהו אחר, אבל עכשיו זו רק ההתחלה. שמח מאוד שאני בא לידי ביטוי בכיבושים ומספרים, אבל זו באמת רק התחלת העונה”.

איך הרגיש הצמד אתמול?

”כיף לכבוש ולנצח. זה היה משחק מיוחד עם אווירה מצוינת, היה ערב מאוד מאוד משמח ומרגש”.

הסיטואציה שלך השנה שונה, היה פיחות במעמדך והשנה חזרת לעניינים.

“עברנו שינוי בקבוצה, גם בשנה שעברה היו חילופי מאמנים ואז עברתי פציעה שהוציאה אותי מהלופ, השנה יש לנו מאמן וצוות חדש, הרבה שחקנים חדשים, צוות מקצועי שמאמין בי ונותן לי את המפתחות ואני שמח שאני מחזיר במגרש”.

מה הציפייה שלך מבחינת ינואר הקרוב?

”כמובן שתמיד, בטח כשאתה משחק במקום כמו בלגיה שיש עליו הרבה עיניים, אז אתה פתוח להצעות ורוצה להשתדרג ולעשות מעבר לליגות הבכירות, אבל אני פחות מתעסק בזה. מי שצריך להתעסק בזה יתעסק, כרגע טוב לי בגנט”.

"כרגע טוב לי בגנט". גאנדלמן (IMAGO)

חזרה על הארץ לא עומדת על הפרק מבחינתך?

”לא עומדת על הפרק”.

התחברת לאחרונה לכדורסלן נועם יעקב שמשחק באוסטנד. ספר על הקשר שנוצר ביניכם.

”הוא היה במשחק שלי אתמול. הוא בחור מדהים. יצרנו קשר אחד עם השני כשהוא הגיע לפה, נפגשנו והוא באמת בחור מדהים שמצליח פה בטירוף, כיף ממש בשבילו. אני צריך ללכת לראות גם אותו. הבנתי שיש אווירה ממש טובה באולם של הקבוצה שלו”.

איך זה להיות שחקן ישראלי בימים האלו בבלגיה?

”אני מקבל פה הרבה אהבה ואני לא מרגיש אווירה עוינת או משהו כזה. כמובן שתמיד יהיה כאלה שפחות יאהבו אותנו, אבל ברוך השם אני לא חווה משהו. לא נתקלתי במקרה אנטישמי או משהו כזה”.

אתה מסתובב ברחוב חופשי מבלי לחשוש?

”לצערי יש תקופות שצריך טיפה יותר להוריד פרופיל, אבל לא חושש, מסתובב וחווה את העיר והכל בסדר”.

"יש תקופות שצריך טיפה יותר להוריד פרופיל". גאנדלמן (IMAGO)

אתם במקום השלישי, מאמין שיכולים ללכת עד הסוף?

”הכל עדיין צפוף בליגה, ניצחון אחד אתה למעלה, הפסד אחד אתה יורד כמה מקומות, ככה שאנחנו לא מסתכלים על זה עכשיו. אנחנו צריכים להיכנס לפלייאוף ואז הכל יכול לקרות, כי יש גם את הקיזוז. המאבק לדעתי יהיה רק בפלייאוף עצמו, אנחנו רק בהתחלה וצריכים להמשיך ככה, לחבר כמה ניצחונות, לעשות משחקים טובים ולשמור על עקביות, להשיג כמה שיותר נקודות”.

אתה מרגיש שאתה עובר מתחת לרדאר מבחינת הכדורגל הישראלי?

”לא יודע, אני לא כל כך מתעסק בזה, אני נהנה פה, חושב שמצליח להשתפר, אני מקבל פה הרבה הערכה ואני עובד קשה ועושה את הכי טוב שלי על המגרש. אני פחות מסתכל על האם זה מקבל יותר הערכה בארץ או לא”.

בן שמעון אמר שהוא מצפה ממי שלא משחק לשמור על פנים טובות ושהוא בוחן את זה.

”אמרתי את זה לא פעם – להגיע לנבחרת זה כבוד גדול ובכל פעם שיקראו לי אגיע עם חיוך. אני חושב שזה לא סותר את זה ששחקנים רוצים לשחק. יש לנו נבחרת אחת וכולנו עם אותה המטרה. בסוף יש את מי שמקבל את ההחלטות ואנחנו צריכים לפעול לפיו ולעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לטובת הנבחרת שהיא יותר גדולה מכל אחד מאיתנו”.