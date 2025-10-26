ממשיכה להתרסק: יובנטוס הפסידה 1:0 ללאציו

דעת המבקר

השחקן המצטיין תומה באשיץ, ציון: 8

היה חד ומעורב במשחק. הבקיע את השער היחיד תומה באשיץ, ציון: 8היה חד ומעורב במשחק. הבקיע את השער היחיד

חשבנו שייתן קונטרה מצד האורחים ולא נתן מספיק. איכזב ג'ונתן דויד, ציון: 5חשבנו שייתן קונטרה מצד האורחים ולא נתן מספיק. איכזב

הרכבים וציונים

מה קורה ליובנטוס? המחזור השמיני ננעל אמש (ראשון) לאחר שבמוקד קיבלנו את לאציו שאירחה את הגברת הזקנה באצטדיון האולימפיקו וניצחה 0:1 משער של תומה באשיץ’ בדקה התשיעית.

אחרי שהפסידה לריאל מדריד בליגת האלופות בשבוע שעבר, הגיעו חניכיו של איגור טודור לאולימפיקו על מנת לשחק מול לאציו, שגם היא לא הצליחה להרשים בשני משחקיה האחרונים. המשחק החל עם לחץ של לאציו שהוביל את האורחים לעשות טעות בהגנה שעלתה ביוקר, תומה באשיץ’ קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, בעט בעיטה שטוחה בחוזקה וקבע את תוצאת המשחק כבר בדקה התשיעית.

במחצית השנייה, החזיקו הזברות יותר בכדור, הצליחו לאיים יותר על השער והצליחו להיות מסוכנים אך לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. גם חילופים התקפיים של איגור טודור בדמותם של קנאן יילדיז ולואיס אופנדה לא גרמו לגברת הזקנה להיראות יותר מפחידה ומאיימת, ולבסוף, העיטים ניצחו 0:1 והשאירו את שלוש הנקודות באולימפיקו.

במחזור הבא, תנדוד לאציו לפיזה על מנת להמשיך במומנטום הטוב שלה ולהתחיל לעלות בטבלה, מנגד, יובנטוס תחזור לביתה כדי להחזיר לעצמה את הצבע לפנים כשתארח את אודינזה.