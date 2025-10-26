ממשיכה להתרסק: יובנטוס הפסידה 1:0 ללאציו

השחקן המצטיין
תומה באשיץ, ציון: 8
היה חד ומעורב במשחק.
הבקיע את השער היחיד
השחקן המאכזב
ג'ונתן דויד, ציון: 5
חשבנו שייתן קונטרה מצד האורחים ולא נתן מספיק. איכזב
מה קורה ליובנטוס? המחזור השמיני ננעל אמש (ראשון) לאחר שבמוקד קיבלנו את לאציו שאירחה את הגברת הזקנה באצטדיון האולימפיקו וניצחה 0:1 משער של תומה באשיץ’ בדקה התשיעית.
אחרי שהפסידה לריאל מדריד בליגת האלופות בשבוע שעבר, הגיעו חניכיו של איגור טודור לאולימפיקו על מנת לשחק מול לאציו, שגם היא לא הצליחה להרשים בשני משחקיה האחרונים. המשחק החל עם לחץ של לאציו שהוביל את האורחים לעשות טעות בהגנה שעלתה ביוקר, תומה באשיץ’ קיבל את הכדור מחוץ לרחבה, בעט בעיטה שטוחה בחוזקה וקבע את תוצאת המשחק כבר בדקה התשיעית.
במחצית השנייה, החזיקו הזברות יותר בכדור, הצליחו לאיים יותר על השער והצליחו להיות מסוכנים אך לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. גם חילופים התקפיים של איגור טודור בדמותם של קנאן יילדיז ולואיס אופנדה לא גרמו לגברת הזקנה להיראות יותר מפחידה ומאיימת, ולבסוף, העיטים ניצחו 0:1 והשאירו את שלוש הנקודות באולימפיקו.
זה כבר משבר: יובנטוס הפסידה גם ללאציו
במחזור הבא, תנדוד לאציו לפיזה על מנת להמשיך במומנטום הטוב שלה ולהתחיל לעלות בטבלה, מנגד, יובנטוס תחזור לביתה כדי להחזיר לעצמה את הצבע לפנים כשתארח את אודינזה.
מחצית שניה
-
'90+1
- לאחר שביצע את העבירה על לואיס אופנדה, ראה מתאו גואנדוזי את הכרטיס הצהוב
-
'86
- גאטי הוחלף על ידי ז'ואאו מריו לדקות האחרונות של המשחק
-
'82
- איסאקסן יצא ובמקומו נכנס פדרו
-
'82
- בולאי דיה לא הצליח להבקיע במספר התקפות והוחלף על ידי טיג'אני נוסלין
-
'79
- איסאקסן פרץ במהירות מהאגף הימני, חתך לכיוון האמצע בצורה נפלאה,אך בעיטה מסובבת של הקיצוני הלכה החוצה. המארחת רוצה להכפיל את היתרון ולא מפסיקה לתקוף
-
'78
- מקיני, שלא הצליח להשפיע על המשחק וקיבל צהוב, הוחלף ובמקומו נכנס החלוץ לואיס אופנדה שיעבה את ההתקפה וינסה להכניס את האורחים למשחק בדקות האחרונות
-
'72
- כדור מסוכן שהגיע ליילדיז נבעט על ידי הכוכב לכיוון השער אך לא נכנס לרשת. הגברת הזקנה עדיין ללא שער באולימפיקו
-
'68
- לאחר שנפצע ולא הצליח לשחק יותר, כובש השער הוחלף ונכנס במקומו מתיאס וסינו
-
'66
- משחק לא טוב של חלוץ יובה, גרם לאיגור טודור להחליף את החלוץ ולהכניס במקומו את פיליפ קוסטיץ'
-
'66
- משחק לא טוב של קופמיינרס שכלל גם כרטיס צהוב, גרם לחילופו על ידי קפרן תוראם
-
'65
- דיה, חלוצה העוצמתי של לאציו הצליח לעבור שלושה שחקני יובנטוס, הגיע עד לפרין אך בעט לידיו של שוער הגברת הזקנה
-
'55
- המגן שקיבל צהובס במחצית הראשונה, יצא לאחר שלא השפיע על המשחק, החליף אותו לוקה פלגריני, אקס יובה שינסה לשמור על התוצאה ואף להגדיל אותה
-
'52
- לאחר דה אחת בלבד, מקיני ביצע עבירה חמורה על מתאו גואנדוזי וראה גם הוא את הכרטיס הצהוב
-
'51
- עבירה אלימה של לוקאטלי על גוסטאב איסאקסן גרמה לשופט קולומבו להוציא לקשר הגברת הזקנה את הכרטיס הצהוב
-
'46
- ווסטון מקיני פרץ מצוין מהאגף הימני, מצא את ולאחוביץ' שבעט חזק ומדויק למסגרת, אך לא הצליח להשוות את התוצאה
-
'46
- קמביאסו, שלא הרשים במחצית הראשונה, יצא והוחלף על ידי כוכב הקקבוצה קנאן יילדיז שיקווה לשנות את התוצאה
מחצית ראשונה
-
'45
- כדור חופשי חזק ומסוכן של קופמיינרס פוגע בבולאי דיה והולך לקרן
-
'39
- לאחר פריצה נהדרת של קונססאו מהאגף הימני, הרים הקיצוני ימני את הכדור שהגיע לדושאן ולאחוביץ', אך החלוץ החטיא מעט את המסגרת
-
'35
- כדור חופשי של האורחת הגיע לקונססאו, הוחמץ ונבעט לשמיים. יובנטוס עדיין ללא שער
-
'34
- לאחר שקיבל כדור עומק טוב, ג'ונתן דויד בעט את הכדור לידיו של השוער והחמיץ את ההזדמנות הכי טובה של יובה עד כה
-
'32
- לאחר גלישה מסוכנת לכיוון פייר קאלולו, מנואל לצארי קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'30
- תון קופמיינרס שעד כה היה במשחק לא טוב, קיבל כרטיס צהוב לאחר שביצע עבירה
-
'21
- לאחר הרמה טובה של פרנסיסקו קונססאו, הכדור הגיע לאנדראה קמביאסו שהגיע מהאגף השמאלי, אך החטיא את השער בסנטימטרים ספורים
-
'9
- שער! לאציו עלתה ל-0:1: הרחקה לא טובה של מתיאה פרין הובילה להתקפה לא צפויה של לאציו שעלתה לגברת הזקנה ביוקר כשתומה באשיץ' בעט בעיטה שטוחה וחזקה מחוץ לרחבה והעלה את המארחת ליתרון
-
'1
- השופט אנדראה קולומבו הוציא את המשחק לדרך! מי תנצח הערב באולימפיקו?