במועדון ספורט אשדוד יצאו מאוכזבים מהיכולת, אבל גם עם לא מעט נקודות אור אחרי ה-1:1 הביתי מול הפועל פתח תקווה אמש (שבת). אחרי התיקו החשוב בטדי נגד בית"ר ירושלים, קיוו בקבוצה לחזור למסלול הניצחונות, אבל שוב נאלצו להסתפק בחלוקת נקודות.

למרות משחק פושר בחלק ההתקפי וסגל חסר מאוד בהגנה, במועדון בחרו להסתכל על חצי הכוס המלאה: "בעונה שעברה היינו מפסידים משחק כזה, החכמה היא לדעת לצאת עם משהו במשחקים פחות טובים", אמרו בעיר הנמל, כשהתחושה הכללית היא שלמרות יכולת לא מספיק טובה, הצליחו לשמור על נקודה חשובה.

מי שזכו למחמאות הם הקפטן טום בן זקן, שהנהיג את ההגנה ובישל נהדר את שער השוויון ליוג’ין אנסה המצוין, וכן השוער קרול ניימצ’יצקי, שרשם שתי הצלות גדולות מול יונתן כהן במחצית השנייה ושמר על נקודה יקרה. גם רועי גורדנה, שעל אף עייפות משמעותית עלה בהרכב ונתן משחק לחימה, זכה להערכה מהצוות המקצועי.

טום בן זקן מנסה לשמור על הכדור (ראובן שוורץ)

יחד עם זאת, באשדוד מודאגים ממכת הפציעות בחוליית ההגנה. טימותי אוואני נגרע מהסגל ברגע האחרון בשל רגישות בשריר הירך האחורי, ואורי עזו נכנס במקומו להרכב. בנוסף, שליו הרוש פתח לראשונה כבלם, אך הציוות הזה לא עבד כמו שצריך, כשבהפועל פתח תקווה ניצלו את הבלבול בהגנה כדי לעלות ליתרון המוקדם.

לקראת המשחק הבא מול הפועל חיפה, באשדוד יקוו להכשיר לפחות אחד מהבלמים הבכירים מאור ישראלמק או ניר ביטון, כשבמקביל ימתינו לתוצאות הבדיקות של אוואני, בתקווה שלא מדובר בקרע שיגרום לו להיעדר לתקופה ממושכת.