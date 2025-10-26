עם ג'ון גולדברג פולין: על "מסע גלגלי אהבה"

כ-400 רוכבים מהארץ ומהעולם יתייצבו ב-3 בנובמבר על קו הזינוק של גלגלי האהבה, למרחק של כ-350 קילומטרים במהלך 4 ימי רכיבה בצפון הארץ ועד בית החולים שבירושלים. מסע רכיבה שנתי ייחודי ומרגש לגיוס תרומות למען בית החולים אלי"ן לשיקום ילדים ונוער המתמודדים עם פגיעות מורכבות רוכבי האופניים יגמעו. בין הרוכבים: ג'ון גולדברג פולין, אביו של החטוף הירש, אשר נחטף מהמיגונית ונרצח באכזריות במנהרות החמאס.

מסע האופניים גלגלי האהבה, אירוע הצדקה הספורטיבי הבינלאומי הגדול בישראל, ייצא זו השנה ה-26 לארבעה ימי רכיבה מאתגרים, בהשתתפות כ-400 רוכבים ורוכבות מהארץ ומהעולם שידוושו כדי לגייס תרומות עבור ילדי בית החולים השיקומי אלי"ן שבירושלים. הרוכבים המגיעים ברובם מצפון אמריקה ומערב אירופה לא נרתעו מהמלחמה שהייתה בישראל והודיעו כי יגיעו לרכב, חלקם בפעם ה-26 ברציפות.

בבית החולים מודים כי מאז פרוץ המלחמה ירדה כמות התרומות לבית החולים ועל כן המסע, המהווה חלק משמעותי מתקציב בית החולים, הוא אירוע גיוס הכספים החשוב ביותר בבית החולים. יום לפני היציאה למסע יגיעו הרוכבים לביקור סולידריות מיוחד בצפון הארץ. הרוכבים יסיירו בישוב מנרה, בליווי אנשי צה"ל, מקום שעדיין מוגדר כשטח צבאי סגור.

מסע גלגלי אהבה (יח"צ)

משם ימשיכו ליקב יראון עם האלוף (במיל') דני ארדיטי (לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי וקצין בכיר באגפי המודיעין והמבצעים של צה"ל) וישמעו מפי המקומיים על טראומת פינוי היישובים ועל הקבוצה המיוחדת שנשארה כנגד כל הסכנות לשמור על היקב. מסע הרכיבה יחל למחרת (שני) ובו ישתתפו כ-400 רוכבי אופניים שלצידם יצאו ילדי קבוצת הרכיבה המהירים והאמיצים, המורכבת מ-17 ילדים שעברו שיקום בעבר ובהווה עקב תאונות דרכים, פגיעה טראומטית או מחלה מולדת והפכו את הרכיבה לחלק משגרת השיקום שלהם.

ד"ר מורית בארי, מנכ"לית בית החולים אלי"ן: "גלגלי האהבה הוא הרבה מעבר לאירוע ספורטיבי, הוא מפגש של השראה. הרוכבים כהשראה לילדים והילדים כהשראה לכל מי שרואה אותם. השנה קבוצת המהירים והאמיצים מרגשת במיוחד, כאשר חלק מבוגרי הקבוצה מתחילים ללוות בעצמם משתתפים חדשים. לראות אותם יחד הופך את החזון למציאות: שיקום-העצמה-תחושת שייכות - ורכיבה כחלק מאורח חיים בריא".

אביבה לביא, רוכבת ותיקה במסע ואשת ברזל: "הדיווש הארוך והעליות הקשות מתגמדים כשמגיע הרגע הזה, בו רואים את הילדים רוכבים על אופני ידיים, טנדם או סינגל והופכים להיות חלק מהקבוצה. לראות את החיוך שלהם זו תחושת סיפוק שקשה לתאר. אני ממליצה לכל רוכב ורוכבת להצטרף למסע שהוא לא פחות מזכות".