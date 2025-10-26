יום ראשון, 26.10.2025 שעה 23:55
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

ערן לוי ואור עקיבא רשמו 1:18 על הפועל יפיע

במעמד צד אחד: הקשר האגדי סיפק צמד, אסף ויצמן נהנה מחמישייה ועדן דהן התכבד בשלושער בחגיגה הגדולה. וגם: יתר משחקי המחזור בליגה ב' צפון ודרום

|
ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)
ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)

ברקע הספורטיאדה המתקיימת לה, כמדי שנה, באילת, סביב תאריכי אוקטובר, חלק ממשחקי המחזור השביעי בליגה ב' צפון ודרום התקיימו להם בסוף השבוע. בין היתר, מכבי שעריים הפסידה 9:0 למכבי עירוני נתיבות, בצל הדיבורים על איחוד בלא תמיכתה של העירייה. מ.כ. אור עקיבא וערן לוי, הבלתי נגמר, הביסו 1:18 את הפועל יפיע. ערן רשם צמד בהתמודדות החד צדדית.

ליגה ב' דרום א'

שלושה משחקים התקיימו להם בסוף השבוע, כשהערב (ראשון) הפועל מחנה יהודה והפועל 'בני רגב' לוד יתמודדו אחת מול השנייה, כשהראשונה תנסה לחזור אל המקום הראשון. לעת עתה, בית"ר רמת גן, שרשמה 0:1 על עירוני בית דגן, משער של גיא רוזנבלום, עלתה אל המקום הראשון, כשלרשותה 16 נקודות. בית דגן, לאחר חמישה משחקים, עם חמישה הפסדים.

במשחק נוסף, מ.ס. בני יפו אורתודוכסים רשמה ניצחון דרמטי בדמות 2:3 על הפועל הוד השרון, לאחר פנדל בדקה ה-95. גלעד בן צור, בר יצחק ואברהים ספורי הבקיעו למקומיים, אדם בדיר ודור נחמני צימקו מן העבר השני. נדב עמרן, קפטן הוד השרון, ראה צהוב שני בדקה ה-93, מה שהוביל את משה רזניק להוציא לעברו הכרטיס האדום.

משחקים נוספים שייערכו במסגרת המחזור השביעי בליגה ב' דרום א':
הפועל כפר קאסם – בית"ר תל אביב/חולון (26/10, כפר קאסם סינתטי עליון, 19:00)
הכח מכבי עמידר רמת גן – מכבי ע. כפר יונה (26/10, ספארי רמת גן, 20:30)
הפועל מחנה יהודה – הפועל 'בני רגב' לוד (26/10, מחנה יהודה פתח תקווה, 20:45)
בני ג'לג'וליה – הפועל קריית אונו (26/10, מושבה דרומי סינתטי פתח תקווה, 21:30)
א.ס. לזרוס חולון מור – בית"ר פתח תקווה (27/10, טוטו חולון, 20:30)

ליגה ב' דרום ב'

על אף שטרם שיחקה, מ.ס. שיכון המזרח ממשיכה להוביל הטבלה כשלרשותה 16 נקודות. מחר (שני) תצא הקבוצה של דורון ממן לירוחם, שם תפגוש את מ.ס. הפועל המקומית. לעת עתה, ירוחם היא הקבוצה שהבקיע הכי הרבה שערים העונה (22) כש-14 מתוכם הובקעו במסגרת המחזור הראשון, בניצחון 1:14 על מכבי שעריים.

מ.כ. שדרות רשמה 1:5 על מכבי באר יעקב, משערים של יגיל אוחנה, עמיר אבלס, דביר נסימי, דוד טיוליאבקו ואביב איבגי. עידו שבתאי צימק בדקה ה-93. מכבי עירוני נתיבות רשמה 0:9 על מכבי שעריים, משערים של שלו אברהם (רביעייה), בר סויסה (צמד), יהונתן קביליס, רון תורג'מן ומאור כהן. שעריים, בשבעה משחקים, סופגת כבר 49 שערים.

שחקני מ.כ שדרות חוגגים (אורי גבאי-שדרונט)שחקני מ.כ שדרות חוגגים (אורי גבאי-שדרונט)

הפועל אשקלון הובסה 4:1 בידי הפועל שגב שלום ועם כל חלומותיה להיות בין אלו שנמצאות גבוה בטבלה, הרי שיש לה עוד הרבה מה לשפר. עומיר טראבין התכבד בשלושער, אחמד אבו בלאל השלים החגיגה. דולב אברג'ל צימק. בית"ר ע. קריית גת רשמה 0:3 על מכבי באר שבע, משערים של ברק מימון, עילי אק ויגור אלכסיינקו.

עומייר טראבין משגב שלום (יוסי איטח אתר וואלה שבע)עומייר טראבין משגב שלום (יוסי איטח אתר וואלה שבע)

משחקים נוספים שייערכו במסגרת המחזור השביעי בליגה ב' דרום ב':
בני אילת – מ.ס. רמלה (27/10, קריית הספורט הסינתטי אילת, 18:45)
מ.ס. הפועל ירוחם – מ.ס. שיכון המזרח (27/10, ירוחם, 19:00)
עירוני בית שמש – מ.כ. ערד (27/10, אצטדיון בית שמש, 20:00)
איחוד צעירי אבו גוש – הפועל אשדוד (27/10, אבו גוש, 20:30)

ליגה ב' צפון א'

לעת עתה, במקום הראשון, אפשר למצוא את הפועל בני עין מאהל ומכבי בני ג'דיידה מכר, כאשר השתיים עם 15 נקודות, נוכח ניצחונות מול יריבותיהן, מ.ס. צעירי כפר מנדא ונפועל איחוד בני סמיע, בהתאמה. בית"ר נהריה, תוכל לחזור לשם, באם תרשום ניצחון ליגה חמישי מול מ.כ. אחווה כפר מנדא שנמצאת מתחת לקו האדום, במשחק שייערך הערב (20:00).

מכבי בני ג'דיידה מכר, כאמור, רשמה ניצחון בדמות 0:1 על הפועל איחוד בני סמיע, משער בודד של מוחמד קדורה, בדקה ה-87 להתמודדות. הפועל דיר חנא רשמה ניצחון בתוצאה דומה, מול מ.כ. שפרעם, משער של חאלד מונדיה. גם מ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל רשמו ניצחון בדמות 0:1 כשבדקה ה-97 להתמודדות באסל פריד קאדמאני כבש מהנקודה הלבנה מול מכבי בני אבו סנאן.

הפועל בני עין מאהל, החולקים המקום הראשון, רשמו 2:5 על מ.ס. צעירי כפר מנדא, משערים של אמיר טרביה (שלושער), סעיד דיאב וקוסאי אבו נעסה. לכפר מנדא צימק טאהא זידאן (צמד). מכבי אחווה שעב רשמה 0:1 על מכבי איחוד בני אבטין, משער של מוחמד סובח. הפועל בני ג'דיידה מכר ובני מג'אר סיימו ב-1:1. עבדאללה עמאש הבקיע לג'דיידה, עלי חמדאן הבקיע למג'אר.

הפועל בני בענה ניצחה בביתה את הפועל כאוכב בתוצאה 3:6, זאת משערים של אחמד סעיד (צמד), ג'ורג' חורי, מוחמד טבאש, חמזה ח'טיב ומוחמד חוסין. לכאוכב צימקו התוצאה זין אלדין שלאעטה (צמד) ומוחמד זידאן.

ליגה ב' צפון ב'

מ.כ. אור עקיבא וערן לוי, בגיל 40, עושים חיל בליגה, לאחר העפלתם בתום העונה החולפת מליגה ג'. הפעם, 1:18(!) על הפועל יפיע, מהמקום האחרון, שנדמה כי צוייה לרדת מהר מאוד העונה, אם לא תתעשת על עצמה. נוכח התוצאה, מ.כ. אור עקיבא עם כמות השערים הגבוהה ביותר, עד כה, כשלזכותה 35 שערי זכות, לצד 14 שערי חובה ו-15 נקודות (הופחתה לה נקודה בפועל).

אור עקיבא טיילה במגרש הסינתטי ביפיע ומי שהיו אחראיים על מופע הקסם הם אסף ויצמן (חמישייה), עדן דהן (שלושער), ערן לוי (צמד), אלירן חנוכייב (צמד), שלו אדרי (צמד), יצחק כהן, מאור משולם, בן אל משה ועדן ימהרן. עלי סלפיתי צימק ל-11:1. בשבעה משחקי ליגה, הפועל יפיע ספגה, עד כה, 58 שערים.

הפועל איחוד בני ג'ת, המוליכה, רשמה ניצחון שביעי ברציפות והפעם מול מ.ס. טירת הכרמל, משער של מסעוד וותד. העולה החדשה, עם חמש נקודות מעל מ.ס. צעירי כפר כנא, מ.ס. טירת הכרמל ואיחוד בני באקה, להן 16 נקודות כ"א. ג'ת היא הקבוצה היחידה, מבין ארבע הליגות, שהשיגה 21 נקודות מלאות.

הפועל איחוד בני גהפועל איחוד בני ג'ת (באדיבות המועדון)

מכבי אחי איכסאל רשמה 0:1 על מ.ס. בני קלנסוואה, משער של עבד אלחכים שהואן. מ.ס. צעירי חיפה רשמה 1:5 על מ.כ. צופי חיפה, משערים של נתנאל סהלה (צמד), עבד מורג'אן, סולומון מאמו ושאוקי אסלים. מוחמד מחאג'נה צימק. הפועל בני ערערה עארה רשמה 1:2 על מ.ס. כדורגל משהד, משערים של מוחמד אבו הלאל ועמרו מרעי. מיכאל פרץ איזן זמנית.

מ.כ. כבביר רשמה 2:4 על הפועל רמות מנשה מגידו, משערים של עומר מהג'ה, ריאד חג'יר, אבנוב חאג' ומור קקון. יוני רניקוביץ' וליאל מליחי צימקו. באותה תוצאה ניצחה הפועל דליית אל כרמל את בית"ר חיפה, משערים של חסיב אבו רוקון (שלושער) ופאדי חסון. אחמד עלי ומוחמד כבהה צימקו. מ.ס. צעירי כפר כנא הסתפקה ב-0:1 על איחוד בני באקה, משער של ח'אלד חאג'.

הפועל דליית אל כרמל (באדיבות המועדון)הפועל דליית אל כרמל (באדיבות המועדון)
