אורי זוהר ולירן אלמליח שוחררו ממכבי יבנה

זה היה באויר שמכבי יבנה תשחרר שחקן או שניים. ל-ONE נודע כי אורי זוהר, הקשר בן ה-26 ולירן אלמליח, הקשר בן ה-25, כבר לא חלק מהמועדון, תחת הדרכתו של עופר טסלפפה, כשבצמד משחקיו על כר הדשא השיג נקודה אחת בלבד, מתוך שש אפשריות ויש כבר מי שתוהה האם קבוצת הכוכבים של המועדון שוקעת בתחתית, בצל מעמדה של קבוצת הנוער המקומית.

השניים קיבלו ההודעה, לאחר שמכבי יבנה התחזקה לאחרונה ביובל בן עמי, יעקב מור, בעוד עידו דוידוב צפוי לעבור היום (ראשון) בבקרה. מה גם שעל מנת לעמוד בבקרה של ליגה א', מכבי יבנה נאלצה, כאמור, להיפרד מאורי זוהר ולירן אלמליח, כשכבר יש מי שמתעניינות בהם. במכבי קריית מלאכי רוצים לקבל לידיהם את אורי זוהר ובבית"ר נורדיה ירושלים סימנו את לירן אלמליח.

זוהר, בעברו, היה לשחקן הפועל ראשון לציון במשך שלוש עונות רצופות בליגה הלאומית. דרכו, בבוגרים, החלה בהכח מכבי עמידר רמת גן, עוד כששיחקה בליגה א' דרום. בשנים האחרונות, שיחק במדי שמשון פזטל תל אביב, מ.כ. ירושלים, מכבי קריית מלאכי ומכבי יבנה, אליה הגיע בתחילת העונה, במדיה רשם שבעה משחקים.

עידו דוידוב חוגג (ראובן שוורץ)

אלמליח, בעברו, הגיע להפועל רמת גן בעונת 2022/23 מהפועל ירושלים. רשם שם 32 הופעות והתכבד בשלושה שערים. ציין, לחובתו, שלושה כרטיסים אדומים. אל הפועל ירושלים הגיע בעונת 2017/18 מבית"ר ירושלים, שם גדל מאז עונת 2008/09. עם הפועל ירושלים שיחק בליגה הלאומית ובעונת 2021/22 רשם עמה שמונה הופעות בליגת העל. שיחק גם במ.כ. ירושלים.

ברקע הדברים, למכבי יבנה משוכה לא פשוטה בשישי הקרוב (31/10) כשתפגוש בביתה, במסגרת המחזור השביעי בליגה א' דרום, את מ.כ. כפר סבא 1928 של האוהדים, במדיה משחק רוסלן קוזניצוב, אותו שחררו מהמועדון, עוד מהתקופה של סתיו אלימלך, נוכח "עניינים מקצועיים". כפר סבא טרם הפסידה העונה, יבנה מגיעה כשהיא עם הגב אל הקיר, מהתחתית.