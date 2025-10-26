שוב: מיציץ', ברייאנט ואוטורו לא בסגל הפועל ת"א

מאז אותו הפסד כואב במיוחד בדרבי של תל אביב, הראשון אי פעם ביורוליג, הפועל תל אביב לגמרי התאוששה. האדומים עם רצף של חמישה ניצחונות ברציפות, והדובדבן שבקצפת היה אותו ניצחון ענק על מונאקו, וכבונוס הם קיבלו מעידה של פנאתינייקוס ואת פסגת היורליג. רגע לפני שבוע כפול נוסף, הפועל תארח היום (ראשון, 22:00) את נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים.

מחזיקת היורוקאפ רוצה לרשום ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות, ולאחר המשחק הזה היא תתחיל להתכונן לשבוע כפול בדמות פרטיזן בלגרד בסופיה ואולימפיאקוס באתונה, כשהמטרה ברורה – לשמור על הפסגה ולהתקרב למקום בפלייאוף, שיבטיח עונה נוספת במפעל הבכיר באירופה.

בכל מקרה, לא כל השחקנים של הפועל תל אביב הגיעו לישראל וכך זה צפוי להמשיך להיות עד חזרת המשחקים באחד בדצמבר, בכפוף כמובן לכך שהפסקת האש עם ארגון החמאס תישמר. חמשת הזרים שבחר לרשום דימיטריס איטודיס בסגל הם: ג’ונתן מוטלי, אנטוניו בלייקני, טיילר אניס, איש וויינרייט וטאי אודיאסי.

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

המשמעות היא שכרגע עדיין הפועל תל אביב עם שבעה זרים רשומים לליגה העונה, כאשר מותר לרשום עשרה בסך הכל. נכון לכרגע, וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, דן אוטורו וברונו קבוקלו לא נרשמו, וכאמור אחד מהם גם לא יירשם. מבחינה מקצועית, עוז בלייזר, ים מדר והברזילאי לא כשירים עדיין, ושני הישראלים לא בסגל.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, לקראת ההתמודדות: “זה יהיה המפגש השני שלנו העונה מול נס ציונה, אבל אנחנו יודעים שהם שינו את הסגל שלהם בצורה משמעותית, צירפו שחקנים חדשים, והם בונים את הכימיה שלהם. אנחנו מצפים למשחק הזה, להמשיך ולבנות את הכימיה שלנו, וכמובן לשחק מול הקהל שלנו”.