רבע 1, 01:18: עירוני ר"ג - קריית אתא 22:17

המחזור השלישי של ליגת ווינר סל כבר יצא לו לדרך עם ניצחון של מכבי תל אביב והפסד של הפועל ירושלים, והוא נמשך בשעה זו בזיסמן. מכבי עירוני רמת גן ועירוני קריית אתא פותחות את יום המשחקים של יום ראשון עם מפגש מסקרן במיוחד.

חניכיו של שמוליק ברנר פתחו את הליגה עם ניצחון נהדר על מכבי ראשון לציון בבית, והם רצו לשמור על מאזן מושלם גם נגד נתניה במחזור השני, אך הם נכנעו בתום מותחן שכלל שתי הארכות, וכעת הם ינסו לפחות לשמור על מאזן מושלם בזיסמן.

מנגד, השחקנים של אלדד בנטוב רוצים לעלות למאזן חיובי, מה שהם לא עשו בכל העונה שעברה. הצפוניים כבר התאוששו מההפסד להפועל ת”א עם 79:96 נהדר על גליל עליון, כשכעת הם מחפשים ניצחון שני ברציפות דווקא באולם קשה כמו זיסמן.

רבע ראשון:

חמישיית מכבי עירוני ר”ג: ג’ורדן פלויד, ז’ורדאן ניקוליס, דריון אטקינס, רונאלדו סגו, אדם אריאל

חמישיית עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה

אטקינס פתח את המשחק עם שתי נקודות מהירות, מנגד, דריוס האנה השווה את התוצאה. אדם אריאל קלע בתוך הצבע, מאליק הול קלע לזכות האורחת, שהצליחה להשוות שוב. נואה לוק צלף מאחורי הקשת ואדם אריאל מיהר בדרך לשלוש נקודות משלו. לוק לא נח, שחקן האורחת עם שלשה שנייה ברצף. הקרייתים שטפו את המגרש, הקבוצה האורחת קלעה כבר ארבע שלשות רצופות בדרך להובלה 10:16.