יום ראשון, 26.10.2025 שעה 21:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5234-2293הפועל העמק
4159-1852הפועל ת"א
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3164-1542מכבי רעננה
277-781הפועל חולון
2209-1932בני הרצליה
2174-1532עירוני נס ציונה
2172-1442מכבי ראשל"צ

רבע 4, 09:36: הפועל ת"א - נס ציונה 49:75

ליגת ווינר סל, מחזור 3: האדומים פתחו חזק את המשחק ועלו ליתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון, כשבלייקני ואודיאסי בולטים. הכתומים מתקשים לחזור מנגד

|
אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)
אנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

הפועל תל אביב נמצאת במומנטום נפלא ולא רוצה לעצור, בטח לא במשחק הראשון שפותח שלושה משחקים בשבוע אחד. האדומים מארחים בשעה זו את נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים, רגע לפני שיצאו לשבוע כפול נוסף בליגה הטובה באירופה, היורוליג.

מאז אותו הפסד כואב בדרבי, מחזיקת היורוקאפ הגיבה כראוי עם חמישה ניצחונות רצופים על קריית אתא, ולנסיה, פאריס, ראשון לציון וסימן הקריאה הגיע לפני כמה ימים, בניצחון ענק על מונאקו. פנאתינייקוס מעדה במחזור, ולכן הפועל תל אביב במקום הראשון ביורוליג לאחר שישה מחזורים.

בהמשך השבוע חניכיו של דימיטריס איטודיס ינסו לשמור על הפסגה עם שני אתגרים קשים במיוחד בדמות פרטיזן בלגרד בסופיה ואולימפיאקוס באתונה. אבל לפני זה, קודם כל הפועל תל אביב תרצה לשמור על מאזן מושלם בליגה ולנצח את הכתומים של עמית שרף.

נס ציונה פתחה את שני המחזורים הראשונים בליגה עם שני הפסדים, אחד להפועל ירושלים ואחד בית להפועל באר שבע/דימונה. הכתומים ינסו לחולל סנסציה מדהימה, אך אם לא יקרה משהו חריג, שרף וחניכיו יפתחו עונה עם מאזן רע של 3:0.

רבע ראשון: 18:30 להפועל תל אביב

עופר ינאי (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב עם שלט מחאה (רועי כפיר)

חמישיית הפועל ת”א: אנטוניו בלייקני, גיא פלטין, טיילר אניס, טאי אודיאסי, תומר גינת.

חמישיית עירוני נס ציונה: קייסי שפרד, ספנסר וייס, אייזיה ווייטהד, אודוקה אזובוקיי, דזי רודריגז.

עמית שרף ודימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

המשחק נפתח עם נקודות של אזובוקיי, פלטין הגיב עם שלשה. גם בלייקני קלע שלשה והוסיף עוד נקודה מהקו, כשאניס העלה לחמש הפרש. וייס קלע שלשה משלו והוריד לשתיים, אך אז האדומים פתחו בריצת 0:12 אותה הובילו גינת ופלטין. שלשה של בלייקני הגדילה ל-15 הפרש, הכתומים צימקו ל-12 עם סיום הרבע.

גיא פלטין בפעולה (רועי כפיר)
יפתח זיו (רועי כפיר)

רבע שני: 39:56 להפועל תל אביב

מושקוביץ קלע ראשון והוריד את היתרון לעשר נקודות עם פתיחת הרבע, ויינרייט השיב עם חמש נקודות רצופות, ומושקוביץ קלע שלשה נוספת. שלשה של יפתח זיו הגדילה ל-15 הפרש, אך ריצה טובה של הכותים הצליחה להחזיר אותם למשחק ולצמק לשבע. מוטלי ובלייקני השתלטו חזרה על המשחק והקבוצות ירדו להפסקה ביתרון 17 לאדומים.

יפתח זיו (רועי כפיר)
אודוקה אוזובויקה (רועי כפיר)
אייזיה ווייטהד (רועי כפיר)

רבע שלישי: 

