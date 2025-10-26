יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:13
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

גנטוס יחזור לקראת הפועל פ"ת, אוטנגה טרם נחת

תחושת פספוס בסכנין אחרי ה-0:0 נגד הפועל ירושלים. מימר: "כמעט לא התעסקנו העונה בכדורגל, אז אנחנו במצב טוב". הקשר ישוב, לזר טרם הוסדרה הוויזה

ארתור מריניאן בהלם (אורן בן חקון)
בבני סכנין יצאו בתחושת פספוס מתוצאת התיקו אתמול (שבת) מול הפועל ירושלים, 0:0, בעיקר בשל העובדה שהקבוצה הגיעה למספר מצבים קורצים, אחד מהם של החלוץ ארתור מיראניאן, שעד כה כבש שני שערי ליגה בלבד. מי שחזר למרכז ההגנה היה הבלם והקפטן איאד אבו עביד, שהחליף את מארון גנטוס הפצוע.

גנטוס אמור לחזור לאימונים ולעמוד לרשותו של שרון מימר לקראת המשחק במושבה מול הפועל פ"ת. מי שטרם נחת בארץ הוא הזר אוטנגה גליד לו טרם הוסדרה הוויזה חזרה .מדובר בתהליך שהיה אמור להסתיים כבר בשבוע שעבר וכרגע לפחות מתעכב.

שרון מימר: “הגענו לשלוש הזדמנויות ודאיות לשערים והיו עוד כמה בעיטות למסגרת. עשינו כל מה שצריך כדי להגיע למצבים, אבל לצערי זה לא נכנס. שמרנו את הפועל ירושלים במינימום של מצבים והיה חשוב לנו לא לספוג מולם. עשינו הכל, אבל היה חסר השער. התיקו הזה הוא לא רע, הכי חשוב שנאגור כמה שיותר נקודות ולא להסתבך בתחתית. כל נקודה היא ברכה בליגה הזאת”.

עוד אמר: “כל עשר הקבוצות שלא נמנות על הגדולות באותה רמה .אין הבדלים גדולים בסגלים של הקבוצות. פתיחת העונה שלנו שמה אותנו בפרופורציות. כמעט לא התעסקנו בכדורגל ואיפה שאנחנו נמצאים זה בהחלט טוב עבורנו. היו חסרים לנו אתמול 4 שחקנים שיכולים היו לשדרג את הקבוצה ואם נצטרך בינואר לחשוב להביא שחקנים לא נהסס”.

