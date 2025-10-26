מכת פציעות בריינה, גנאים: צריכים נק' יותר מב"ש

בני ריינה תתכנס בצהריים בבית מלון בב"ש על מנת לעשות את ההכנות האחרונות לקראת משחקה הערב (ראשון, 20:15) מול הראשונה בטבלה הפועל ב"ש. מדובר במשחק קצוות של ממש שלפחות על הנייר, לריינה אין ממש סיכוי להוציא משהו.

ריינה שבמקום האחרון עם נקודה אחת בלבד מתוך 24 תגיע עם רשימת היעדרות ארוכה במיוחד שכוללת את אנטוניו ספר, עילי אלמקייס שסובל ממתיחה בארבע ראשי, מור ברמי , מלאדן סטבנוביץ', איאד חלאילי ועליהם צריך להוסיף את הבלם המורחק ג'וניור פיוס.

גם סער פדידה סובל מפציעה בכתף ויפתח בספסל. מי שיפתח במרכז ההגנה יהיו עאיד חבשי שהוא למעשה הבלם הטבעי היחיד בסגל ואלכסה פייץ' שחוזר מפציעה ויוסט למרכז ההגנה. בקישור ישחקו איהב גנאים , עמנואל בנדה ואסיל כנעני.

אדהם האדיה (שחר גרוס)

המאמן אדהם האדיה התייחס למשחק ואמר: “ב”ש אחת הקבוצות הטובות בליגה. אני שבוע שני בקבוצה ונהנה לעבוד כאן. השחקנים עובדים קשה ואני מקווה שלמרות כל החוסרים נצליח להביא נקודות. אנחנו כמו בתקופה של סופה מולנו, אבל נצטרך להאמין בעצמנו ולבוא מוכנים למשחק”.

איהב גנאים הוסיף: “אנחנו יוצאים למשחק הכי קשה בליגה .אנחנו צריכים את הנקודות יותר מאשר ב"ש ונקווה בע"ה לחזור עם שלוש נקודות”.

ההרכב המשוער: גד עמוס, נאיל חוטבא, עאיד חבשי, אלכסה פייץ', עבדאללה ג'אבר, איהב גנאים ,עמנואל בנדה, אסיל כנעני, קוריה ג'וזה, מוחמד שכר ואווסו קואבינה.