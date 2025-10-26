יום ראשון, 26.10.2025 שעה 11:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

מכת פציעות בריינה, גנאים: צריכים נק' יותר מב"ש

לא מעט היעדרויות אצל האדיה לקראת טרנר ב-20:15, המאמן: "מקווה שלמרות כל החיסורים נצליח להביא נקודות". הקשר: "יוצאים למשחק הכי קשה כרגע בליגה"

|
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

בני ריינה תתכנס בצהריים בבית מלון בב"ש על מנת לעשות את ההכנות האחרונות לקראת משחקה הערב (ראשון, 20:15) מול הראשונה בטבלה הפועל ב"ש. מדובר במשחק קצוות של ממש שלפחות על הנייר, לריינה אין ממש סיכוי להוציא משהו.

ריינה שבמקום האחרון עם נקודה אחת בלבד מתוך 24 תגיע עם רשימת היעדרות ארוכה במיוחד שכוללת את אנטוניו ספר, עילי אלמקייס שסובל ממתיחה בארבע ראשי, מור ברמי , מלאדן סטבנוביץ', איאד חלאילי ועליהם צריך להוסיף את הבלם המורחק ג'וניור פיוס.

גם סער פדידה סובל מפציעה בכתף ויפתח בספסל. מי שיפתח במרכז ההגנה יהיו עאיד חבשי שהוא למעשה הבלם הטבעי היחיד בסגל ואלכסה פייץ' שחוזר מפציעה ויוסט למרכז ההגנה. בקישור ישחקו איהב גנאים , עמנואל בנדה ואסיל כנעני.

אדהם האדיה (שחר גרוס)אדהם האדיה (שחר גרוס)

המאמן אדהם האדיה התייחס למשחק ואמר: “ב”ש אחת הקבוצות הטובות בליגה. אני שבוע שני בקבוצה ונהנה לעבוד כאן. השחקנים עובדים קשה ואני מקווה שלמרות כל החוסרים נצליח להביא נקודות. אנחנו כמו בתקופה של סופה מולנו, אבל נצטרך להאמין בעצמנו ולבוא מוכנים למשחק”.

איהב גנאים הוסיף: “אנחנו יוצאים למשחק הכי קשה בליגה .אנחנו צריכים את הנקודות יותר מאשר ב"ש ונקווה בע"ה לחזור עם שלוש נקודות”.

ההרכב המשוער: גד עמוס, נאיל חוטבא, עאיד חבשי, אלכסה פייץ', עבדאללה ג'אבר, איהב גנאים ,עמנואל בנדה, אסיל כנעני, קוריה ג'וזה, מוחמד שכר ואווסו קואבינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברוש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */