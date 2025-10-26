יום ראשון, 26.10.2025 שעה 07:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%236-2552מילווקי באקס
100%206-2242ניו יורק ניקס
100%237-2422פילדלפיה 76'
100%209-2252שיקגו בולס
50%226-2262דטרויט פיסטונס
50%240-2372וושינגטון וויזארדס
50%240-2542טורונטו ראפטורס
50%239-2672מיאמי היט
50%242-2572שארלוט הורנטס
50%243-2422קליבלנד קאבלירס
33%342-3303אורלנדו מג'יק
33%362-3293אטלנטה הוקס
0%269-2382אינדיאנה פייסרס
0%222-2112בוסטון סלטיקס
0%267-2412ברוקלין נטס
 מערב 
100%359-3833אוקלהומה ת'אנדר
100%208-2452סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
67%371-3703ממפיס גריזליס
50%248-2642דנבר נאגטס
50%213-2332יוטה ג'אז
50%229-2372לוס אנג'לס לייקרס
50%231-2372לוס אנג'לס קליפרס
50%242-2282מינסוטה טימברוולבס
50%224-2212סקרמנטו קינגס
50%237-2532פורטלנד בלייזרס
33%378-3333פיניקס סאנס
0%242-1992דאלאס מאבריקס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

מספרים מטורפים ליוקיץ', גורדון: "הוא מדהים"

הסרבי הפך ל-5 עם טריפל דאבל ב-2 המשחקים הראשונים של העונה ב-111:333 על פיניקס. זה היה הטריפל דאבל ה-69 עוד לפני הרבע ה-4. חברו: "פשוט אדיר"

|
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

שני משחקים שיחקה דנבר עד כה העונה ואמנם בראשונה היא הפסידה לגולדן סטייט בתום מותחן והלילה (בין שבת לראשון) היא רשמה 111:133 על פיניקס, אבל המשותף לשני המפגשים זה שניקולה יוקיץ’ הוא עדיין ניקולה יוקיץ’ והוא רשם טריפל דאבל בשניהם.

קצת מספרים על הסרבי. הטריפל דאבל שלו נגד גולדן היה הראשון לעונה הזו מבין כל השחקנים ב-NBA, והוא כבר על השני שלו והוא היחיד בליגה עם אפילו טריפל דאבל אחד, ויש לו שניים, כאמור בזמן שלכולם יש אפס. אגב, הוא רשם את הטריפל דאבל ה-69 שלו בקריירה עוד לפני שהרבע הרביעי מתחיל.

בהפסד לווריירס הג’וקר רשם 21 נקודות, 13 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, במשחק השני הוא סיפק 14 נקודות, 14 ריבאונדים ו-15 אסיסטים. אם תספרו בהיסטוריה של ה-NBA משחקים של סנטרים עם 15 אסיסטים ומעלה תגיעו ל-45 משחקים כאלו, 31 מהם שיכיים ליוקיץ’, 14 לשאר הסנטרים.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ארון גורדון החמיא לחברו לאחר הניצחון: “הוא כל כך דומיננטי, בין אם הוא קולע או מוסר, הפעם הוא הלך לכיוון של לייצר לאחרים ולשים אותם במקומות הנכונים. יש לילות שאנחנו צריכים שהוא יקלע ויש לילות שאנחנו צריכים שהוא ימסור, הוא פשוט יודע לקרוא את הפרקט, הוא מדהים, פשוט אדיר”.

יוקיץ’ הוא השחקן החמישי אי פעם לפתוח עונה עם טריפל דאבל בשני המשחקים הראשונים, כאשר קדמו לו ראסל ווסטברוק (2020/21), מג’יק ג’ונסון (פעמיים – 1981/82, 1982/83), ג’רי לוקאס (1972/73) ואוסקר רוברטסון (1961/62). זה היה הטריפל דאבל ה-166 בקריירה של הסרבי.

ארון גורדון מאושר (רויטרס)ארון גורדון מאושר (רויטרס)
