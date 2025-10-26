מספרים מטורפים ליוקיץ', גורדון: "הוא מדהים"

שני משחקים שיחקה דנבר עד כה העונה ואמנם בראשונה היא הפסידה לגולדן סטייט בתום מותחן והלילה (בין שבת לראשון) היא רשמה 111:133 על פיניקס, אבל המשותף לשני המפגשים זה שניקולה יוקיץ’ הוא עדיין ניקולה יוקיץ’ והוא רשם טריפל דאבל בשניהם.

קצת מספרים על הסרבי. הטריפל דאבל שלו נגד גולדן היה הראשון לעונה הזו מבין כל השחקנים ב-NBA, והוא כבר על השני שלו והוא היחיד בליגה עם אפילו טריפל דאבל אחד, ויש לו שניים, כאמור בזמן שלכולם יש אפס. אגב, הוא רשם את הטריפל דאבל ה-69 שלו בקריירה עוד לפני שהרבע הרביעי מתחיל.

בהפסד לווריירס הג’וקר רשם 21 נקודות, 13 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, במשחק השני הוא סיפק 14 נקודות, 14 ריבאונדים ו-15 אסיסטים. אם תספרו בהיסטוריה של ה-NBA משחקים של סנטרים עם 15 אסיסטים ומעלה תגיעו ל-45 משחקים כאלו, 31 מהם שיכיים ליוקיץ’, 14 לשאר הסנטרים.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ארון גורדון החמיא לחברו לאחר הניצחון: “הוא כל כך דומיננטי, בין אם הוא קולע או מוסר, הפעם הוא הלך לכיוון של לייצר לאחרים ולשים אותם במקומות הנכונים. יש לילות שאנחנו צריכים שהוא יקלע ויש לילות שאנחנו צריכים שהוא ימסור, הוא פשוט יודע לקרוא את הפרקט, הוא מדהים, פשוט אדיר”.

יוקיץ’ הוא השחקן החמישי אי פעם לפתוח עונה עם טריפל דאבל בשני המשחקים הראשונים, כאשר קדמו לו ראסל ווסטברוק (2020/21), מג’יק ג’ונסון (פעמיים – 1981/82, 1982/83), ג’רי לוקאס (1972/73) ואוסקר רוברטסון (1961/62). זה היה הטריפל דאבל ה-166 בקריירה של הסרבי.