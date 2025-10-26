בית"ר ירושלים היא קבוצה של מהפכים ועם אופי

בית״ר ירושלים מנצחת את הפועל חיפה 2:3 אחרי מהפך בסמי עופר ומגיעה במצב רוח טוב למשחק גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב. זה מהפך שלישי העונה וזה מוכיח שיש לבית״ר אופי ורעיונות בזמן שהדברים לא עובדים. קראבלי מתאקלם בצורה נהדרת ליד גדראני, קאלו על הקו אפקטיבי הרבה יותר מאשר כחלוץ 9, עדי יונה מניה בעלייה ובית״ר עם ירדן שועה זו קבוצה הרבה יותר מרתיעה ואנרגטית.

ועכשיו הכל מתנקז לגמר גביע הטוטו, האוהדים הגיעו ביום שישי לאימון והסבירו בדרכם מה חשוב באמת השבוע. הלחץ על בית״ר ירושלים, הפסד של בית״ר הרבה יותר משמעותי מהפסד של הפועל תל אביב בגלל הציפייה ורגשות הנקמה בקרב האוהדים הצהובים. כמו שאומר השיר, “הגיע הזמן אומרת אימי”, אז הגיע הזמן של שחקני בית״ר ירושלים להחזיר את החוב מההפסד בליגה לאדומים מתל אביב.

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל על כל אלה ועל מה שצפוי לבית״ר ביום שלישי בסמי עופר, ההרכב שצריך לפתוח והגישה הנכונה למפגש הלוהט. האזנה נעימה.