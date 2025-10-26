האם הפועל ת"א חייבת להביא חלוץ זר בינואר?

אחרי פיצוץ הדרבי, הפועל ת"א ספגה אמש (שבת) הפסד שני רצוף, הפעם 2:0 בחוץ מול מכבי נתניה. כל זה קורה כשביום שלישי מצפה לאדומים גמר גביע הטוטו מול בית"ר ירושלים.

איציק כלפי ורונן פייגנבוים מסכמים את ההפסד של הפועל תל אביב בפודקאסט האדומים ב-ONE: האם ההחלטה לספסל את דניאל דאפה הייתה מוצדקת והאם פייגנבוים חושב שהרעש סביב החלוץ הצעיר מוגזם, האם הפועל חייבת להביא חלוץ זר בינואר או שאולי גיא מלמד זה הפיתרון?

עוד בפרק: סאגת הדרבי, מה צריך להיות העונש וההשפעה שלו על התוצאה אמש, השפעת ההרחקה של פרנן מאיימבו על התוצאה, מה קרה לחוליית ההגנה אחרי האדום, הבכורה המעודדות של לויזוס לויזו ומי תזכה בגביע הטוטו?