שמחה במכבי ת"א: בעונה צריך לברוח ממוקשים

שמחה במכבי תל אביב לאחר הניצחון אתמול (שבת) על בני הרצליה במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל, בסיומו עודד קטש וחניכיו נותרו מושלמים בפסגת הטבלה של ליגת העל במאזן של 0:3 רגע לפני היציאה לשבוע משחקים הכפול במסגרת היורוליג. "בעונה צריך לדעת לברוח ממוקשים", אמרו במועדון על הניצחון נגד החבורה של יהוא אורלנד בערב התקפי נהדר של הצהובים כחולים, ב-99:114.

בסביבת הקבוצה הודו שההגעה לאולם היובל תמיד נחשבת למשחק 'מוקש', יתרה מכך מדובר במגרש בו מחזיקת גביע המדינה כשלה בעבר ולא פעם אחת כפי שציינו אנשי הקבוצה, כך שההגעה למשחק הזה לוותה ברמת דריכות עליה דיברו אתמול "בטח אחרי ניצחון כזה על ריאל מדריד ולפני שבוע כפול ביורוליג". במועדון ציפו לדומיננטיות של מקס היידגר, יחד עם זאת עודד קטש שוב קיבל יכולת נהדרת של תמיר בלאט שידע למצוא את חבריו כמו גם לקלוע כשצריך, יתרה מכך בדקות שלו על הפרקט היה לו את מדד הפלוס מינוס הכי גבוה בקבוצה עם פלוס 20.

בנוסף לרכז הנהדר של מכבי תל אביב חמישה שחקנים נוספים קלעו בספרות כפולות כאשר ג'יילן הורד נראה טוב יותר עם 12 נקודות ו-6 ריבאונדים. מעבר להורד, רומן סורקין, בדומה לבלאט, המשיך את הכושר הנהדר שלו מהמשחק נגד ריאל מדריד, ג'ון דיברתולומאו שוב סיפק את הסחורה וגור לביא? הוא "היה במשחק נהדר, צריך לדעת לקחת הזדמנויות". כאמור השישה זכו למחמאות, בכל זאת ערב התקפי נהדר סיפקו חניכיו של עודד קטש עם 114 נקודות.

קטש: ״ידענו שמגיעים למשחק במקום לא קל״

הצהובים כחולים התייחסו לערב ההתקפי הנפלא והבהירו שמדובר גם בתוצאה של בחירת זריקות, במועדון ציפו למשחק קשה והרצליה אכן הצליחה להישאר צמודה בפתיחה, אך כאמור תמיר בלאט וגור לביא יחד עם סורקין וג'ון די עשו את ההבדל: "השחקנים באו מרוכזים וממוקדים, לקחו את הכדור לטבעת וקלעו באחוזים טובים". במכבי תל אביב מרוצים מכך שידעו לקחת את הניצחון, חניכיו של קטש ידעו לסגור עניין ולא להסתבך והשבוע הקבוצה תצא לשבוע המשחקים הכפול השלישי של הליגה הבכירה באירופה כאשר ביום שלישי תפגוש את פנאתינייקוס של ארגין עתאמן וביום חמישי “תארח” את הכוכב האדום בלגרד.

עודד קטש אמר לאחר המשחק: "ידענו שאנחנו מגיעים למשחק במקום לא קל. קבוצה מאוד מוכשרת, בטח התקפית, בקצב גבוה. רוב הדקות שיחקנו בסדר. במחצית הראשונה קיבלנו 20 נקודות ממתפרצות שהיו קשורות לאיבודים שלנו ולזריקות שלנו. ברגע שהתקפנו נכון עשינו את הבריחות שלנו. עברנו שבוע לא קל. אנחנו לפני שבוע מאוד קשה, מחר יש לנו יום חופש אחרי הרבה זמן כדי להתאושש ולהיות מוכנים לשבוע מאתגר ביורוליג”.

לוני ווקר מאושר (רועי כפיר)

עוד אמר: “היכולות של רומן ידועות. גם ברמה אישית וגם מקצועית אני מאוד אוהב. יש עליו הרבה עומס, המשחק האחרון שלו היה יוצא מן הכלל טוב. הוא היה הסיבה המרכזית שניצחנו את ריאל. בגלל שחסרים לנו גבוהים, והדומיננטיות שלו חשובה. אצל רומן יש שני דברים חשובים, ברמה מנטאלית להיות עקבי, היכולות שלו ברורות. גם גופנית כשהוא מרגיש טוב הוא נראה הרבה יותר טוב. אני לא בטוח שאני יודע את כל התשובות. הצורך להתחזק קיים, אנחנו באמת מחכים לזה, השוק לא פשוט. אני מקווה שהחזרה לארץ תעזור בעניין הזה. נצטרך לראות מה קורה עם אורוש טריפונוביץ'. מקצועית הוא בסיטואציה קשה. בגלל ריבוי הישראלים בעמדה הזו אנחנו לא רושמים אותו בליגה. הפציעה הוציאה אותו מהרוטציה".