יום ראשון, 26.10.2025 שעה 07:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"יש אופי, נעשה הכל להחזיר לקהל מול הפועל"

בבית"ר מרוצים מה-2:3 על הפועל חיפה ("יש לנו המון איכות, אנחנו בכיוון הנכון") וחושבים על גמר גביע הטוטו: "הלחץ עלינו גדול יותר מאשר על הפועל"

|
עומר אצילי מודה לקהל (עמרי שטיין)
עומר אצילי מודה לקהל (עמרי שטיין)

בבית״ר ירושלים שמחו מהניצחון 2:3 על הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר אחרי עוד מהפך שמוכיח כמה אופי יש לקבוצה של ברק יצחקי. ״אנחנו מאוד מרוצים מקצב צבירת הנקודות, יש לנו קבוצה עם המון אופי ואיכות, אנחנו מאמינים בשחקנים, עם 17 נקודות, בצמרת, אנחנו בכיוון הנכון ויודעים שגם יש מה לשפר וגם את זה נעשה", אומרים בבית וגן. 

בנוגע לזרים, בבית״ר מדברים היום אחרת בעיקר על ג’ונבוסקו קאלו ובריאן קרבאלי שמגלים יכולת טובה ובירושלים ומייחסים את זה לזמן ההתאקלמות של השחקנים הזרים. לכן תהיה עוד סבלנות גם בנוגע לאילסון טבראש שעדיין לא מצליח לבוא לידי ביטוי ומפגין יכולת חלשה.

ירדן שועה חזר בגדול אחרי הרחקה והוכיח שוב כמה הוא משמעותי עבור ירושלים. גם עדי יונה שספג ביקורות מתחילת העונה חוזר לעניינים ומזכיר לכולנו שיש בו המון פוטנציאל להמשך.

עדי יונה חוגג עם הקהל (עמרי שטיין)עדי יונה חוגג עם הקהל (עמרי שטיין)

עכשיו, הכל מתנקז לגמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב ביום שלישי. בבית״ר הרגישו כבר באימון ביום שישי בבית וגן עד כמה חשוב לאוהדים לנצח את האדומים מתל אביב ובמועדון טוענים: ״הלחץ במשחק הזה עלינו גדול יותר מאשר על הפועל תל אביב״.

מסע"ת הפועל חיפה - בית"ר ירושלים

השחקנים סיימו אתמול את המשחק בסמי עופר כשהם סחוטים, אבל הם יגיעו מוכנים לגמר גביע הטוטו. ״אנחנו במומנטום חיובי עם קצב צבירת נקודות מעולה, נעשה הכל כדי להחזיר לאוהדים על ההפסד בליגה להפועל, אנחנו בטוחים בעצמנו״, אומרים בבית״ר. 

