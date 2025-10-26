"החולשות שפגעו בקבוצתו של סלוט צצו שוב"

בקיץ כולם שיבחו את ליברפול על מסע הרכש העצום. האלופה האנגלית, ששינתה פניה אחרי שבעונה הקודמת החתימה שחקן אחד בלבד, החליטה לשפוך כסף רב על מנת לשמור על הכתר. אך ציפיות לחוד, ומציאות לחוד. הרדס ספרו אמש (שבת) הפסד רביעי ברצף בליגה האנגלית, ואיבדו את מקומם בטופ 4.

באנגליה ניסו לנתח את הבעיה של הקבוצה, כשב-’BBC’ כתבו: “החולשות שפגעו בקבוצתו של ארנה סלוט העונה צצו שוב”, כשהתמקדו בעיקר במשחק ההגנה של המרסיסייד, ששמרה על רשת נקייה רק פעמיים העונה ב-14 משחקים, בהם ספגה לא פחות מ-22 כיבושים.

גם הפרשן ואקס הקבוצה, ג’ו קול, התייחס למצב הרעוע: “כולנו גיבינו אותם בתחילת העונה, אבל אין בה יציבות. הם היו יציבים בצורה יפהפייה בעונה הקודמת. אף קבוצה לא עקצה אותה במתפרצות, והמצבים הנייחים לא היוו בעיה. הם צריכים לחזור ולנסות דברים בשבועות הקרובים”.

ההגנה של ליברפול מתוסכלת אחרי עוד משחק בו היא סופגת שערים (IMAGO)

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, ניסה לענות על הבעיה בעצמו: “לקבוצות יש סגנון מסוים נגדנו, יש להן אסטרטגיה טובה. עדיין לא מצאנו לכך פתרון. לא ציפיתי לכך שנפסיד ארבעה משחקי ליגה ברצף”.