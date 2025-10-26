יום ראשון, 26.10.2025 שעה 01:42
שונות  >> פודקאסט מכבי חיפה

מה שאפשר עם מה שנשאר: זו המשימה של בכר

הבכורה של המאמן החדש/ישן במכבי חיפה, השחקנים שמתאמצים אך חסרי יכולת, האשם באיבוד הניצחון מול טבריה וניתוח המסע"ת עם רפאלוב. האזינו לפודקאסט

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

ברק בכר חזר למכבי חיפה, אבל מכבי חיפה עדיין לא חזרה לנצח. אומנם השחקנים מתאמצים, אך הם חסרי יכולת וראו את זה בבירור במשחק אמש (שבת) מול עירוני טבריה - כך שהמשימה החדשה של הצוות המקצועי החדש הוא לעשות מה שאפשר עם מה שנשאר, לפחות עד ינואר.

גידי ליפקין, עמיר יניב ואסי ממן בפרק חדש של פודקאסט מכבי חיפה על הבכורה המחודשת של בכר שהסתיימה ב-1:1 מאכזב מול עירוני טבריה. המערך והניסיונות של בכר היו מעניינים, אבל איבוד הניצחון בסיום הוא קודם כל על צוות האימון שביצע יותר מידי שינויים טקטיים בדקות הסיום.

ברק בכר עדיין מחפש הלב באמצע המגרש ואת השחקן סביבו הכל ייבנה. אחרי שדייו פלורס ניסה לבנות הכל סביב מתיאס נהואל, המאמן החדש לא נתן לו דקה בבכורה המחודשת. לאחר שפלורס הציב את איתן אזולאי כדי שינהל את המשחק, המאמן החדש שם במרכז את דולב חזיזה כדי שיוביל את הקבוצה מהאמצע. ומי היהלום מהנוער שיכול לספק פתרון לבעיה?

רשימת המסקנות ממסיבת העיתונאים של ליאור רפאלוב וברק בכר, המאמן הודיע שגיא מלמד פותח דף חדש, אולם עדיין לא צירף אותו לסגל המשחק, האם מתיאס נהואל בדרך החוצה ומה צריך לעשות בחלון ההעברות של ינואר? האזינו לפודקאסט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */