מה שאפשר עם מה שנשאר: זו המשימה של בכר

ברק בכר חזר למכבי חיפה, אבל מכבי חיפה עדיין לא חזרה לנצח. אומנם השחקנים מתאמצים, אך הם חסרי יכולת וראו את זה בבירור במשחק אמש (שבת) מול עירוני טבריה - כך שהמשימה החדשה של הצוות המקצועי החדש הוא לעשות מה שאפשר עם מה שנשאר, לפחות עד ינואר.

גידי ליפקין, עמיר יניב ואסי ממן בפרק חדש של פודקאסט מכבי חיפה על הבכורה המחודשת של בכר שהסתיימה ב-1:1 מאכזב מול עירוני טבריה. המערך והניסיונות של בכר היו מעניינים, אבל איבוד הניצחון בסיום הוא קודם כל על צוות האימון שביצע יותר מידי שינויים טקטיים בדקות הסיום.

ברק בכר עדיין מחפש הלב באמצע המגרש ואת השחקן סביבו הכל ייבנה. אחרי שדייו פלורס ניסה לבנות הכל סביב מתיאס נהואל, המאמן החדש לא נתן לו דקה בבכורה המחודשת. לאחר שפלורס הציב את איתן אזולאי כדי שינהל את המשחק, המאמן החדש שם במרכז את דולב חזיזה כדי שיוביל את הקבוצה מהאמצע. ומי היהלום מהנוער שיכול לספק פתרון לבעיה?

רשימת המסקנות ממסיבת העיתונאים של ליאור רפאלוב וברק בכר, המאמן הודיע שגיא מלמד פותח דף חדש, אולם עדיין לא צירף אותו לסגל המשחק, האם מתיאס נהואל בדרך החוצה ומה צריך לעשות בחלון ההעברות של ינואר? האזינו לפודקאסט.