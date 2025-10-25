כמו שהיא יודעת: 1:2 דרמטי לסנדרלנד על צ'לסי

מבלי שהפעם היה משחק מוקדם בצהריים, המחזור התשיעי של הליגה האנגלית יצא לדרך היום (שבת) עם שני משחקים ראשונים, ושניהם סיפקו דרמה. סנדרלנד ניצחה 1:2 את צ’לסי בסטמפורד ברידג’ עם גול ניצחון בדקה ה-94, וניוקאסל גברה 1:2 על פולהאם מגול ניצחון בדקה ה-90. בהמשך, מנצ’סטר יונייטד תארח את ברייטון וליברפול תתארח אצל ברטנפורד.

צ’לסי – סנדרלנד 2:1

העולה החדשה בשיאה, וניצחה בדרמה כמו שרק היא יודעת. האורחת נקלעה לפיגור מוקדם כבר אחרי ארבע דקות משער בכורה של אלחנדרו גראנצ’ו, אבל ווילסון יסידור השווה בדקה ה-22 ובדקה ה-94 הגיע צ’מסדין טלבי, שהכריע את הסטמפורד ברידג’. צ’לסי נעצרה אחרי שני ניצחונות ברציפות, סנדרלנד רשמה ניצחון שני ברציפות בעצמה והגיע ל-17 נקודות, רק 2 פחות מארסנל שפסגה, עם משחק חסר של התותחנים. המארחת נותרה עם 14 נק’.

אלחנדרו גראנצ'ו חוגג שער בכורה. לא הספיק לצ'לסי (IMAGO)

ניוקאסל – פולהאם 1:2

אחרי הפסד במחזור הקודם, המגפייז חזרו לנצח ועשו זאת בצורה דרמטית עם שער ניצחון של ברונו גימראייש בדקה ה-90, שנתן קצת אוויר לנשימה לאדי האו. הלבנים-שחורים ברחו לקוטג’רס וגם קצת מהתחתית הבוערת, והגיעו ל-12 נקודות לעומת 8 של האורחת. ג’ייקוב מרפי כבש ראשון, סאשה לוקיץ’ איזן, אך כאמור הקשר הברזילאי הכריע לקראת הסיום. הפסד רביעי ברציפות לפולהאם, שבצרות לא קטנות.