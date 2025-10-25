יום שבת, 25.10.2025 שעה 20:28
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
177-119סנדרלנד2
166-178מנצ'סטר סיטי3
1511-148בורנמות'4
1511-148ליברפול5
147-148טוטנהאם6
1411-179צ'לסי7
138-128קריסטל פאלאס8
1312-118מנצ'סטר יונייטד9
1211-128ברייטון10
128-99ניוקאסל11
128-88אסטון וילה12
119-98אברטון13
1114-99לידס14
1012-118ברנטפורד15
814-99פולהאם16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
216-58וולבס20

כמו שהיא יודעת: 1:2 דרמטי לסנדרלנד על צ'לסי

העולה החדשה המשיכה במסע המרגש והשיגה 3 נק' גם בסטמפורד ברידג'. שער בכורה לגראנצ'ו, אך טלבי השלים מהפך (94'). 1:2 דרמטי גם לניוקאסל על פולהאם

שחקני סנדרלנד חוגגים (IMAGO)
שחקני סנדרלנד חוגגים (IMAGO)

מבלי שהפעם היה משחק מוקדם בצהריים, המחזור התשיעי של הליגה האנגלית יצא לדרך היום (שבת) עם שני משחקים ראשונים, ושניהם סיפקו דרמה. סנדרלנד ניצחה 1:2 את צ’לסי בסטמפורד ברידג’ עם גול ניצחון בדקה ה-94, וניוקאסל גברה 1:2 על פולהאם מגול ניצחון בדקה ה-90. בהמשך, מנצ’סטר יונייטד תארח את ברייטון וליברפול תתארח אצל ברטנפורד.

צ’לסי – סנדרלנד 2:1

העולה החדשה בשיאה, וניצחה בדרמה כמו שרק היא יודעת. האורחת נקלעה לפיגור מוקדם כבר אחרי ארבע דקות משער בכורה של אלחנדרו גראנצ’ו, אבל ווילסון יסידור השווה בדקה ה-22 ובדקה ה-94 הגיע צ’מסדין טלבי, שהכריע את הסטמפורד ברידג’. צ’לסי נעצרה אחרי שני ניצחונות ברציפות, סנדרלנד רשמה ניצחון שני ברציפות בעצמה והגיע ל-17 נקודות, רק 2 פחות מארסנל שפסגה, עם משחק חסר של התותחנים. המארחת נותרה עם 14 נק’.

אלחנדרו גראנצאלחנדרו גראנצ'ו חוגג שער בכורה. לא הספיק לצ'לסי (IMAGO)

ניוקאסל – פולהאם 1:2

אחרי הפסד במחזור הקודם, המגפייז חזרו לנצח ועשו זאת בצורה דרמטית עם שער ניצחון של ברונו גימראייש בדקה ה-90, שנתן קצת אוויר לנשימה לאדי האו. הלבנים-שחורים ברחו לקוטג’רס וגם קצת מהתחתית הבוערת, והגיעו ל-12 נקודות לעומת 8 של האורחת. ג’ייקוב מרפי כבש ראשון, סאשה לוקיץ’ איזן, אך כאמור הקשר הברזילאי הכריע לקראת הסיום. הפסד רביעי ברציפות לפולהאם, שבצרות לא קטנות.

ברונו גימראייש מאושר (IMAGO)ברונו גימראייש מאושר (IMAGO)
