יום שבת, 25.10.2025 שעה 19:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

חוזז ובדש בהתקפת הפועל י-ם, קוג'ו בהרכב סכנין

הקבוצות מעיר הבירה ומהמגזר יפגשו ב-19:30. החבורה של זיו אריה, שתנסה להשיג ניצחון ראשון בליגה, תעלה עם אידוקו בחוד. שמיר בקישור של האורחת

|
מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)
מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)

ליגת העל ממשיכה בכל הכוח כשהמחזור השמיני מתקיים בשעה זו, ובמסגרתו הפועל ירושלים מחפשת ניצחון בכורה בליגה ומארחת את בני סכנין הלוהטת באצטדיון טדי.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, נועם מלמוד, יהונתן ליש, אופק נדיר, אווקה אשטה, אוהד אלמגור, דון סדריק, מתן חוזז, גיא בדש ואנדרו אידוקו.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, אלון אזוגי, אחמד סלמן, עדן שמיר, אחמד טאהא, מתיו קוג’ו, איברהימה דראמה וארתור מירניאן.

הקבוצה מעיר הבירה פתחה את העונה בצורה איומה עם שישה הפסדים רצופים, אך במחזור הקודם השיגה סוף סוף נקודה ראשונה ב-0:0 מול הפועל פ”ת ויצאה מהמקום האחרון. כעת היא מחפשת גם ניצחון ראשון במגרשה הביתי.

מנגד, הקבוצה של שרון מימר תפסה קצב לאחרונה ולאחר התיקו המרשים מול מכבי ת”א, ניצחה את מכבי נתניה ועירוני טבריה. היא הגיעה מהמקום השישי ערב המחזור, ומקווה לקבע את מעמדה בצמרת הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */