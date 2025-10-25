יום שבת, 25.10.2025 שעה 19:33
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

לויזו בהרכב הפועל ת"א, פלדמן ודאבו בנתניה

פורסמו ההרכבים למפגש בו היהלומים יארחו את האדומים ב-20:00: טבארש ושדה יפתחו אצל אבוקסיס, בנימין, טוריאל ונאסר אצל ברדה. ה-11 המלאים בפנים

|
לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)

המחזור השמיני של ליגת העל ימשיך לו היום (שבת, 20:00) עם משחק מסקרן במסגרתו הפועל תל אביב תחזור למגרשים אחרי פיצוץ הדרבי ותתארח אצל מכבי נתניה.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג’אבר, יובל שדה, בני פלדמן, רותם קלר, עזיז אואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, ג’וניור דיומנדה ומתאוס דאבו.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, יזן נאסר לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, לואיזוס לויזו, רן בנימין ועומרי אלטמן.

הריברט טבארש עם הכדור (רועי כפיר)הריברט טבארש עם הכדור (רועי כפיר)

האדומים, שפתחו את העונה בצורה נהדרת, נכנסו לסחרור עם אירועי הדרבי של תל אביב ומנסים לשכוח ממנו ולחזור להציג את הרמה הגבוהה שבה שיחקו העונה במטרה להיצמד לצמרת.

מנגד, היהלומים נמצאים בכושר טוב בתקופה האחרונה עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים, האחרון מביניהם מול מכבי חיפה במחזור הקודם. כעת הם מקווים לנצל את אותו הניצחון ולייצר מומנטום חיובי.

לאחר שנים רבות שבהן הפועל תל אביב שלטה באופן מוחלט במפגשים בין הקבוצות, בשנתיים האחרונות המגמה השתנתה. השתיים נפגשו בגביע הטוטו העונה ושם נתניה ניצחה 0:3, כשבמשחק האחרון שהן ערכו במסגרת ליגת העל במאי 2024 ניצחה הפועל 0:1.

