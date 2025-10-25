יום שבת, 25.10.2025 שעה 19:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

בכר ביצע שני שינויים בהרכב חיפה, קאני פותח

הירוקים בבכורה של המאמן מול טבריה ב-19:30, כששחקן הרכש מבית"ר ירושלים יעלה ב-11 לראשונה בקבוצתו. גם קנג'י חורה בפנים, דולב חזיזה ישחק כ-10

|
ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

המחזור השמיני של ליגת העל יתקיים בחלקו הערב (שבת) כשב-19:30 יתקיים אחד האירועים המרכזיים: ברק בכר יחזור להופעת בכורה במכבי חיפה, ויפגוש את עירוני טבריה.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, קני סייף, איתן אזולאי, פטר אגבה, סילבה קאני, דולב חזיזה, קנג’י חורה וטריבנטה סטיוארט.

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו סנטוס, רון אונגר, סמביניה, אונדריי באצ’ו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מוחמד אוסמן, והיב חביבאללה, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

הירוקים נפרדו מדייגו פלורס אחרי ארבעה משחקים ללא ניצחון, וינסו להשיג את שלוש הנקודות בבכורה של המאמן החדש/ישן, שביצע שני שינויים בהרכב מהמשחק מול מכבי נתניה.

עלי מוחמד וסוף פודגוראנו הם השניים שלא יעלו בהרכב הערב, כשבמקומם קנג’י חורה וסילבה קאני יפתחו לראשונה ב-11 בתקופתם בקבוצה. דולב חזיזה יוסט מהאגף ויתפקד כקשר ההתקפי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */