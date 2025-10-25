נדב רייסברג הוא אלוף ישראל החדש בנגד שעון

אליפות ישראל במקצה נגד השעון התקיימה היום (שבת), כאשר נדב רייסברג (24) ניצח באליפות הנג״ש בפעם הראשונה בקריירה. רייסברג סיים את המקצה בן 24 הקילומטרים בין צומת וואסט למסעדה שברמת הגולן - בזמן של 30 דקות ו-15 שניות, והקדים ב-29 שניות את האלוף היוצא עודד קוגוט, שניהם רוכבים בקבוצת ״ישראל פרמייר טק״.

בתואר אלוף ישראל נגד השעון מתחת לגיל 23 ניצח מטר פרץ בן ה-20 מקבוצת העתודה, ״ישראל פרמייר טק אקדמי״ בתוצאה של 30 דקות ו 36 שניות. בנשים, ניצחה רותם גפינוביץ הוותיקה, זוכה באליפות ישראל נגד השעון בפעם השישית.

פרץ השלים למעשה תואר כפול אחרי שניצח ביוני באליפות ישראל באופני כביש.

נדב רייסברג על הפודיום יחד עם עודד קוגוט וסילבן אדמס (צילום: שיר שטיינהרץ)

סילבן אדמס עם נדס רייסברג ומטר פרץ (צילום: שיר שטיינהרץ)

זוכה מקצב הגברים, נדב רייסברג, אמר לאחר זכייתו: ״זה רגע מאושר וחשוב עבורי, להשיג את חולצת האלוף הראשונה שלי במיוחד בתקופה הזו. לי חשוב קודם כל לומר - דווקא בעת הזו, כאשר הקבוצה נאלצה לקבל החלטה לרכוב בעונה הבאה ללא ״ישראל״ על מדיה ושמה הרשמי - אני גאה ומצפה במיוחד להזדמנויות שיהיו לי לרכוב עם חולצת אלוף ישראל במרוצים החשובים ביותר שבהם אטול חלק.

באופן אישי, ציפיתי להזדמנות הזו לנצח את המרוץ הראשון שלי, ולזכות בתואר ישראלי ראשון. בדרך כלל אני מוצא את עצמי עובד עבור רוכבים אחרים ולכן ההזדמנויות שלי מוגבלות. אז חיכיתי למרוץ הזה ונתתי הכל. זו הרגשה נהדרת לזכות בתואר ראשון, ואני מקווה ומאמין שהדרך פתוחה בפניי להשיג ניצחונות גם במדי הקבוצה בהמשך הדרך״.