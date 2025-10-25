מכובד: סורקין נבחר למצטיין המחזור ביורוליג

היורוליג הודיעה היום (שבת) שרומן סורקין נבחר לראשונה בקריירה שלו ל־MVP של המחזור, בעקבות ההופעה האדירה שלו בניצחון של מכבי תל אביב על ריאל מדריד.

באתר הרשמי של המפעל נכתב: “‏דומיננטי ומנהיג, רומן סורקין הוביל את מכבי תל אביב לניצחון גדול על ריאל מדריד. הוא היה בלתי ניתן לעצירה, שלט בשני צדי המגרש וזכה לראשונה בתואר מצטיין המחזור".

סורקין, שהיה העוגן של הצהובים מתחת לסלים, סיפק את אחד המשחקים המרשימים ביותר שלו במדי מכבי העונה, עם 21 נקודות, שישה ריבאונדים ושלושה אסיסטים ב־32 דקות ו־41 שניות על הפרקט.

מעבר לסטטיסטיקה המרשימה, הוא הציג המון אנרגיה, נחישות ובגרות שהשפיעו ישירות על חבריו לקבוצה והובילו את מכבי לניצחון יוקרתי על אחת הקבוצות החזקות באירופה.