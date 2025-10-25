"הביקורת על לאמין ימאל רק תיתן לו מוטיבציה"

מסיבת העיתונאים של מרקוס סורג, עוזרו של האנזי פליק, נערכה לפני הקלאסיקו שייערך מחר (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE). בשל השעייתו של פליק, סורג יהיה זה שיעמוד על הקווים בסנטיאגו ברנבאו, והגרמני דיבר באיפוק, אך גם בביטחון לקראת אחד המשחקים הגדולים של העונה.

"זה כבוד גדול עבורי לעמוד על הקווים", פתח סורג. "זו הזדמנות מיוחדת. אנחנו מצפים למשחק קשה מאוד, אבל נצטרך להציג את החוזקות שלנו, את הלחץ הגבוה, את האנרגיה ואת הסגנון שלנו. זו משימה לא פשוטה, אבל נבוא מוכנים".

המאמן הזמני התייחס גם להיעדרו של פליק: "אין ספק שנרגיש את חסרונו. האנזי הוא חלק משמעותי מאוד מהקבוצה, והיעדרו הוא חיסרון. עם זאת, בדיוק כמו כשחסרים שחקנים, עלינו לתת מאה אחוז ולעשות הכל כדי להתמודד עם המצב בצורה הטובה ביותר".

מרקוס סורג לצד האנזי פליק (IMAGO)

על מצבו של ז'ול קונדה אמר: "קונדה הגיע לאימון הבוקר במצב טוב. נחכה לראות כיצד הוא מגיב, ואם הוא כשיר, הוא ישחק. זה יהיה חבל אם לא נוכל לדעת בדיוק מי יפתח, אבל יש לנו כיוון ברור לקראת המשחק".

בנוגע ללמין ימאל, שסיפק את הצהרותיו המדוברות לפני המשחק, השיב סורג: "לאמין ימאל הוא שחקן על. הביקורת רק תדרבן אותו. אנחנו מקווים לראות אותו במיטבו". על חסרונו של ראפיניה אמר הגרמני: "כל קבוצה הייתה רוצה את הברזילאי איתה, אבל זו המציאות. הוא פצוע, ונצטרך להסתדר בלעדיו. נראה אם פראן טורס יוכל לפתוח במקומו".

סורג נשאל גם לגבי התייחסותו לשיפוט בקלאסיקו, והשיב בתקיפות: "אנחנו צריכים להתרכז במשחק ורק בו. יש לסמוך על השופטים, כולנו בני אדם וכולנו טועים. אין טעם לבזבז אנרגיה על דברים שלא בשליטתנו. מה שבשליטתנו הוא איך נשחק – בזה עלינו להתמקד".

מרקוס סורג והאנזי פליק (IMAGO)

סורג הוסיף גם כמה מילים על המאמן המושעה: "דיברתי עם האנזי, והוא היה כהרגלו, חדור מוטיבציה ובמצב רוח טוב. זו בדיוק האנרגיה שאנחנו צריכים לקראת הקלאסיקו", אמר. "הנוכחות שלו חשובה מאוד, השחקנים בוטחים בו והוא גורם להם להרגיש ביטחון. זה חיסרון גדול כשהוא לא שם". בהמשך התייחס גם לשאלת הפייבוריטית: "במשחקים כאלה הכל פתוח, 50-50. מי שיציג את היכולת הטובה יותר על המגרש, ינצח". הוא גם דיבר על הגישה הטקטית של ברצלונה: "אנחנו צריכים לעשות את הדברים נכון, ללחוץ עם הכדור ובלעדיו, לדחוף קדימה כשצריך, אבל לא נשנה את הדרך שלנו. זה לא יעזור לנו".

סורג התייחס גם לצד המקצועי והיריבה שעל הדשא: "דיברנו עם השחקנים על ההתנהגות של שחקני ההתקפה שלהם, והם מוכנים, גם לוויניסיוס וגם לאמבפה", הבהיר. על קבוצתו הוסיף: "לאמין תמיד מגיע עם מוטיבציה, והוא הראה את זה שוב ושוב”. כשהוזכר ה-0:4 מהעונה שעברה, סורג נזכר: "עד ההפסקה זה היה 0:0, היינו חדים במעברים. נצטרך להיזהר מאיבודי כדור, לשמור על לחץ נכון, על קו הגנה מסודר והחזקה בכדור, אם נעשה את זה, נוכל לנצח".

ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)

על היריבה אמר: "ריאל מדריד בתקופה טובה מאוד, בדיוק כמו בעונה שעברה. האתגר הגדול ביותר הוא להתמודד עם החוד שלהם, כל השחקנים שלהם לוחצים בעוצמה". לקראת המשחק הוסיף: "בברנבאו אף פעם אי אפשר לדעת מה יקרה, זו אווירה מחשמלת ואנחנו ערוכים לזה". הוא אף התייחס גם לשיקולים בהרכב: "זה תמיד נחמד לשמור על אותו הרכב, אבל עם כל הפציעות והעומס, לפעמים חייבים לשנות. אי אפשר לשחק עם אותם שחקנים 60 משחקים בעונה".

לסיום, סיכם סורג את התחושות ערב ההתמודדות: "זו תחושת אחריות גדולה, אבל גם גאווה. אנחנו מגיעים למשחק הזה עם אמונה בעצמנו ועם רצון להוכיח שברצלונה מסוגלת להתמודד בכל סיטואציה, גם בלי המאמן הראשי על הקווים".