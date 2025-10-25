יום שבת, 25.10.2025 שעה 12:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1316-1710סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-1010ריאל סוסיאדד14
914-109ולנסיה15
817-139לבאנטה16
814-109מיורקה17
711-89סלטה ויגו18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

המחירים המטורפים שיש בשוק השחור לקלאסיקו

הכרטיסים הרשמיים אזלו מזמן והביקוש לקלאסיקו בין ריאל מדריד לברצלונה מזנק לשמיים: מחירי ההשקה מגיעים עד 11,000 אירו לכרטיס - מעל 42,000 ש"ח

|
כרטיס לקלאסיקו (בינה מלאכותית)
כרטיס לקלאסיקו (בינה מלאכותית)

המשחק הגדול של הכדורגל הספרדי, ריאל מדריד נגד ברצלונה, ייערך ביום ראשון הקרוב ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE), וכמו בכל שנה, גם הפעם מדובר באירוע שמבעיר את השוק. למרות שהמכירה הרשמית נסגרה כבר לפני זמן מה, מאות אוהדים מנסים להשיג בכל דרך כרטיס למפגש היוקרתי, גם במחיר של אלפי אירו.

על פי החוק הספרדי, מכירת כרטיסים בשוק המשני (השקה) היא עבירה, אך בפועל התופעה רק הולכת ומתרחבת, במיוחד כשאחת משתי הענקיות הספרדיות מעורבת. וכשהקלאסיקו מתקרב, עבור הספסרים זו “הזדמנות הזהב” להרוויח סכומי עתק על חשבון אוהדים מיואשים.

הכרטיסים הרשמיים אזלו מזמן

המועדון המארח, ריאל מדריד, מכר את כל הכרטיסים למשחק דרך האתר הרשמי שלו. המחיר הרשמי עמד על בין 135 ל־465 אירו לכרטיס לאוהדים שאינם מנויים, כולל הנחה של 20% למחזיקי כרטיסי חבר. גם האפשרויות היוקרתיות, כמו תאי האירוח והכרטיסים למתחם ה־VIP, אזלו לחלוטין. המשמעות: נכון לעכשיו אין שום דרך חוקית לרכוש כרטיס למשחק בין ריאל מדריד לברצלונה.

שחקני ריאל מדריד (IMAGO)שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

המחירים טסים

בהיעדר פתרון רשמי, אוהדים רבים פונים לשוק השחור, תוך עצימת עין מההיבט החוקי. באתרים כמו Milanuncios ו־Wallapop מופיעות מאות מודעות אנונימיות, שבהן המוכרים מנסים לעקוף את החוק בעזרת טריקים יצירתיים. מודעות כמו “אני מוכר עט BIC ומצרף כרטיס לקלאסיקו ב־1,000 אירו”, הפכו לנפוצות במיוחד, דרך שקופה להסוות מכירה לא חוקית.

באזורים הפחות מבוקשים באצטדיון, המחירים בהשקה נעים סביב 900 אירו לכרטיס. אך ככל שמתקרבים למרכז המגרש וליציעי ה־VIP, המחירים מטפסים למספרים דמיוניים: כרטיסים במתחם היוקרה כבר מוצעים ב־11,000 אירו, מעל 42,000 ש”ח, כשאפילו “החבילה הזולה” ביותר באזור זה עולה לא פחות מ־9,000 אירו.

רשפורד ולאמין (IMAGO)רשפורד ולאמין (IMAGO)

הסיכון: כרטיסים מזויפים והפסדים כספיים

למרות הפיתוי, חשוב לזכור כי רכישה דרך גורמים לא רשמיים היא לא רק עבירה, אלא גם הימור מסוכן. הקונים אינם יכולים לדעת אם הכרטיס אמיתי או מזויף, ובמקרים רבים הם נותרים מחוץ לשערי הברנבאו למרות ששילמו הון עתק.

במועדון מזהירים מפני רכישה דרך מקורות מפוקפקים: “המועדון לא אחראי ולא יטפל באף מקרה של בעיות הנובעות מכרטיסים שנרכשו דרך ערוצים לא רשמיים”, נמסר מריאל מדריד. למרות האזהרות והחוק האוסר זאת, הספסרות סביב הקלאסיקו הפכה כבר לחלק בלתי נפרד מהמשחק עצמו. השנה, עם הביקוש האדיר והקרב על הפסגה, נראה שגם תג המחיר, כמו המתח, שובר שיאים חדשים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */