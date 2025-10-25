המחירים המטורפים שיש בשוק השחור לקלאסיקו

המשחק הגדול של הכדורגל הספרדי, ריאל מדריד נגד ברצלונה, ייערך ביום ראשון הקרוב ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE), וכמו בכל שנה, גם הפעם מדובר באירוע שמבעיר את השוק. למרות שהמכירה הרשמית נסגרה כבר לפני זמן מה, מאות אוהדים מנסים להשיג בכל דרך כרטיס למפגש היוקרתי, גם במחיר של אלפי אירו.

על פי החוק הספרדי, מכירת כרטיסים בשוק המשני (השקה) היא עבירה, אך בפועל התופעה רק הולכת ומתרחבת, במיוחד כשאחת משתי הענקיות הספרדיות מעורבת. וכשהקלאסיקו מתקרב, עבור הספסרים זו “הזדמנות הזהב” להרוויח סכומי עתק על חשבון אוהדים מיואשים.

הכרטיסים הרשמיים אזלו מזמן

המועדון המארח, ריאל מדריד, מכר את כל הכרטיסים למשחק דרך האתר הרשמי שלו. המחיר הרשמי עמד על בין 135 ל־465 אירו לכרטיס לאוהדים שאינם מנויים, כולל הנחה של 20% למחזיקי כרטיסי חבר. גם האפשרויות היוקרתיות, כמו תאי האירוח והכרטיסים למתחם ה־VIP, אזלו לחלוטין. המשמעות: נכון לעכשיו אין שום דרך חוקית לרכוש כרטיס למשחק בין ריאל מדריד לברצלונה.

המחירים טסים

בהיעדר פתרון רשמי, אוהדים רבים פונים לשוק השחור, תוך עצימת עין מההיבט החוקי. באתרים כמו Milanuncios ו־Wallapop מופיעות מאות מודעות אנונימיות, שבהן המוכרים מנסים לעקוף את החוק בעזרת טריקים יצירתיים. מודעות כמו “אני מוכר עט BIC ומצרף כרטיס לקלאסיקו ב־1,000 אירו”, הפכו לנפוצות במיוחד, דרך שקופה להסוות מכירה לא חוקית.

באזורים הפחות מבוקשים באצטדיון, המחירים בהשקה נעים סביב 900 אירו לכרטיס. אך ככל שמתקרבים למרכז המגרש וליציעי ה־VIP, המחירים מטפסים למספרים דמיוניים: כרטיסים במתחם היוקרה כבר מוצעים ב־11,000 אירו, מעל 42,000 ש”ח, כשאפילו “החבילה הזולה” ביותר באזור זה עולה לא פחות מ־9,000 אירו.

הסיכון: כרטיסים מזויפים והפסדים כספיים

למרות הפיתוי, חשוב לזכור כי רכישה דרך גורמים לא רשמיים היא לא רק עבירה, אלא גם הימור מסוכן. הקונים אינם יכולים לדעת אם הכרטיס אמיתי או מזויף, ובמקרים רבים הם נותרים מחוץ לשערי הברנבאו למרות ששילמו הון עתק.

במועדון מזהירים מפני רכישה דרך מקורות מפוקפקים: “המועדון לא אחראי ולא יטפל באף מקרה של בעיות הנובעות מכרטיסים שנרכשו דרך ערוצים לא רשמיים”, נמסר מריאל מדריד. למרות האזהרות והחוק האוסר זאת, הספסרות סביב הקלאסיקו הפכה כבר לחלק בלתי נפרד מהמשחק עצמו. השנה, עם הביקוש האדיר והקרב על הפסגה, נראה שגם תג המחיר, כמו המתח, שובר שיאים חדשים.