ממשיכה במומנטום: מכבי ת"א גברה על הרצליה

המחזור השלישי בליגת העל בכדורסל נפתח אמש (שבת) עם משחקן של מכבי תל אביב ובני הרצליה, בו יצאו חניכיו של עודד קטש עם ניצחון 99:114 לאחר משחק מרובה בשלשות ששבר את השיא בליגת העל, ושמרו על מאזן מושלם בליגה המקומית. לאחר הניצחון הגדול על ריאל מדריד ביורוליג, הצהובים המשיכו את המומנטום.

הרבע הראשון אופיין על ידי הליכות מרובות לקו העונשין מצד שתי הקבוצות, במה שהאט את קצב המשחק וגרם לקבוצות להיראות מבולבלות ומהוססות מעט. ההובלה התחלפה מספר פעמים, וריצת 0:6 של בני הרצליה גרמה להם ליטול את ההובלה, אך סורקין הגיב. שלשות של מקס היידיגר וג’ון דיברתולומיאו משני הצדדים קבעו סטטוס קוו, אך אחת נוספת של היידיגר עם הבאזר קבעה 21:22 למארחת בהפסקה בין הרבעים.

חמש נקודות רצופות של המארחת גרמו לקטש לקחת פסק זמן קצת יותר מחצי דקה לתוך הרבע, אך הצהובים התעשתו ורצו 0:15 כדי לעלות ליתרון משמעותי. השלשות התחילו להיכנס בקצב, כאשר דיברתולומיאו כיכב בצד אחד ושלו לוגשי מנגד, והמארחים צימקו את הפער. שלשה גדולה של הקפטן הצהוב עם הבאזר הורידה את הקבוצות למחצית בתוצאה של 49:56 למכבי ת”א.

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

היידיגר המשיך ללהוט, בעיקר מחוץ לקשת, וקירב את קבוצתו לצהובים, אך אלו לחצו על הדוושה, ונקודות של ג’ימי קלארק, סורקין וג’ף דאוטין ג’וניור העלו את ההפרש לדו ספרתי פעם נוספת. שלוש נקודות מהקו של דיברתולומיאו קבעו 76:89 בירידה אל הרבע המכריע.

הרבע האחרון היה גארבג’ טיים ארוך, כאשר ההובלה של מכבי ת”א לא עמדה בספק, ואפילו אורן סהר הצעיר קלע נקודות ראשונות עבורו בליגת העל והצטרף לחגיגה. רגע היסטורי התרחש כאשר הקבוצות שברו את שיא השלשות בהיסטוריה של ליגת העל והעמידו אותו על 35 קליעות מעבר לקשת משותפות. בסיום, 99:114 לצהובים.

קלעו לבני הרצליה: מקס היידיגר 29 נקודות (7 שלשות), נואה קרטר 13 נק’ ו-6 ריבאונדים, שלו לוגשי וטוני דגלאס 12 נק’ כ”א, ג’ורדון ורנאדו 11 נק’, שון דאוסון 9 נק’, דשון פרנסיס 6 נק’ ו-5 ריב’, אלייז’ה סטיוארט 4 נק’, 5 ריב’ ו-6 אסיסטים ועומר שדה 3 נק’.

קלעו למכבי תל אביב: ג’ון דיברתולומיאו 18 נקודות, רומן סורקין 16 נק’, תמיר בלאט (7 אסיסטים) וגור לביא (6 ריבאונדים) 13 נק’ כ”א, ג’יילן הורד 12 נק’ ו-5 ריב’, ג’ימי קלארק 11 נק’, לוני ווקר 8 נק’, מרסיו סנטוס 6 נק’, 5 ריב’ ו-5 אסט’, ווילי ריימן 5 נק’, אורן סהר, טי ג’יי ליף וג’ף דאוטין ג’וניור 4 נק’ כ”א.

תמיר בלאט מתחמם למשחק (רועי כפיר)

רומן סורקין מתחמם למשחק (רועי כפיר)

ג'ימי קלארק מקבל פרחים מקבוצתו הקודמת בני הרצליה (רועי כפיר)

אוהדי בני הרצליה (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב במחאה נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

יהוא אורלנד ועודד קטש (רועי כפיר)

רבע ראשון: 21:22 לבני הרצליה

חמישיית בני הרצליה: מוריאל לוטאטי, טוני דגלאס, ג’ורדון ורנאדו, אלייז'ה סטיוארט ונואה קרטר.

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ימי קלאק, לוני ווקר, ג’ייל הורד ורומן סורקין.

המארחת פתחה עם שתי קליעות מחוץ לקשת מידיהם של דגלאס ו-ורנאדו, אך הורד ובלאט הגיבו מנגד. מספר נקודות מהקו מצד הצהובים קבעו 9:12 לאחר שלוש וחצי דקות של כדורסל. ווקר עלה על הלוח עם הנקודות הראשונות שלו במשחק.

האורחים רצו 0:6 בזכות נקודות של קרטר, דאוסון ושלו לוגשי, אך סורקין הגיב והחזיר את ההובלה לעודד קטש. הרבע אופיין בזריקות עונשין רבות, כששתי הקבוצות הרבו ללכת לקו העונשין. מקס היידיגר וג’ון דיברתולומיאו החליפו שלשות, ושלשה שנייה של היידיגר בסמוך לבאזר קבעה 21:22 לבני הרצליה.

רומן סורקין עולה לזריקה (רועי כפיר)

מוריאל לוטאטי שומר על תמיר בלאט (רועי כפיר)

רבע שני: 49:56 למכבי תל אביב

קרטר פתח את הרבע השני עם שלשה נוספת לזכות הרצליה, כאשר היידיגר קלע עוד שתיים במעבר וגרם לקטש לקחת פסק זמן לאחר קצת יותר מחצי דקה לתוך הרבע. שתי שלשות של גור לביא, בתוספת שתי נקודות של טי ג’יי ליף ומרסיו סנטוס, קבעו ריצת 0:10 כדי לעלות את האורחים ליתרון ולגרום למאמן המארחת יהוא אורלנד לקחת פסק זמן.

לביא קלע שלשה נוספת, השלישית שלו, כדי לקבוע 27:34 ולהמשיך את הריצה. סנטוס הוסיף עוד שתיים, לפני שלוגשי עצר את הריצה עם שלשה. בלאט, סורקין ודיברתולומיאו קלעו בצד הצהוב, בעוד דגלאס רשם סל ועבירה מנגד. השלשות נכנסו בקצב עבור שתי הקבוצות ובאחוזים טובים מאוד, ושתי נקודות של דשון פרנסיס גרמו לקטש לקחת פסק זמן. שלשה של דאוסון הורידה את ההפרש לארבע בלבד, אך סורקין הגיב היישר מנגד עם קליעה מעבר לקשת משלו. דיברתולומיאו קלע שלשה גדולה על הבאזר של המחצית הראשונה והוריד את הקבוצות לחדר ההלבשה בתוצאה 49:56 למכבי ת”א.

ג'יילן הורד עולה לזריקה (רועי כפיר)

רומן סורקין עולה לזריקה (רועי כפיר)

נואה קרטר חוגג סל (רועי כפיר)

גור לביא עולה לזריקה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 76:89 למכבי תל אביב

היידיגר קלע שלשה בפתיחת הרבע, ושתי נקודות נוספות שלו צימקו לשתיים בלבד, אך הוא עשה עבירה בלתי ספורטיבית על הורד, שקלע אחת מהקו ובלאט הוסיף שלשה משלו כדי לתת אוויר לקטש. פעם נוספת המארחים התקרבו אך קליעה מעבר לקשת של בלאט, בתוספת אחת נוספת כזו של ווקר, קבעו יתרון 9, 60: 69.

מהלך של שלוש נקודות של הורד הגדיל את היתרון לדו ספרתי, פרנסיס וקרטר הגיבו בהרצליה. היידיגר קלע שלשה נוספת, החמישית שלו, כדי לעבור את רף 20 הנקודות ולצמק לחמש בלבד. הצהובים לחצו על הדוושה, כאשר קלארק, סורקין וג’ף דאוטין ג’וניור העלו את ההפרש ל-76:86. שלוש נקודות של דיברתולומיאו מהקו קבע ה את תוצאת הרבע, 76:89.

רבע רביעי: 99:114 למכבי תל אביב

קלארק פתח את הרבע עם שלשה בצד הצהוב, אך היידיגר הגיב מיד עם השלשה השביעית שלו כדי לשמור על סטטוס קוו. מכבי ת”א המשיכה בבשלה, עלתה ליתרון 20, 83:103 וגרמה לאורלנד לקחת פסק זמן. חמש נקודות של האורחים צימקו את הפער, אך אורן סהר קלע את נקודותיו הראשונות בליגת העל. רגע היסטורי התרחש כאשר שתי הקבוצות שבראו את שיא ליגת העל לכמות שלשות משותפות, והעמידו אותו על 35 כאלו. בסיום הרבע המכריע, 99:114 לצהובים.