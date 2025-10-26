אמבפה לוהט, אך האם הוא יכול לנצח בקלאסיקו?

בתחילת החודש נצפה קיליאן אמבפה צוחק ביציע כאשר אחיו הקטן הבקיע את שער השוויון לזכות ליל נגד פאריס סן ז'רמן. הוא היה מאושר בשביל איתן, כמובן, אבל גם לא הייתה לו כוונה להסתיר את השמחה מהמעידה של האקסית. וזה גם לא יכול להיות אחרת. פריחתה של השלוחה הקטארית בבירת צרפת דווקא אחרי עזיבתו של הכוכב הגדול פוגעת באגו שלו. זה לא היה אמור להיות כך מבחינתו.

כאשר חתם סוף כל סוף בריאל מדריד כשחקן חופשי בקיץ 2024, קיווה אמבפה לדהור לזכייה בכל התארים, כולל ליגת האלופות. בפועל, דווקא פאריס סן ז'רמן הניפה את הגביע עם האוזניים הגדולות, ואילו החלוץ הדגול סיים את עונת הבכורה שלו בספרד בידיים ריקות. כדור הזהב הלך לאוסמן דמבלה, בתסריט שאיש לא יכול היה להעלות על דעתו שנה קודם לכן, בעוד אמבפה עדיין ממתין להזדמנות לזכות בפרס ומתקשה לעכל את המצב. הייתכן שהוא באמת היה הבעיה, ובלעדיו היה ללואיס אנריקה קל הרבה יותר לבנות תלכיד מנצח? הייתכן שהוא היה הגורם לכך שבתקופתו הוגדרה פ.ס.ז’ כלוזרית סדרתית ללא אופי?

השאלות האלה לא היו רלוונטיות כלל לו היו הקטארים מנצחים בגמר ליגת האלופות ב-2020. אז, בעיצומה של מגיפת הקורונה ושנתיים בלבד אחרי שזכה בגביע העולם, הרגיש אמבפה במרחק נגיעה מההישג ההיסטורי. הוא עלה לכר הדשא באצטדיון האור בליסבון לצד ניימאר ואנחל די מריה, והטריו הזה היה חסר אונים מול העורף של באיירן מינכן. קינגסלי קומאן, בוגר האקדמיה של סן ז'רמן, הבקיע את השער ניצחון לזכות אלופת גרמניה, ועל הספסל הנדס את החגיגה האנזי פליק שגבר על עמיתו הגרמני תומאס טוכל.

מאמלל את אמבפה מאז 2020. פליק (IMAGO)

בעונה שלאחר מכן כבש אמבפה צמד כאשר סן ז'רמן ניצחה את באיירן 2:3 במינכן ברבע הגמר והדיחה אותה, אבל הייתה זו נקמה קטנה. בשורה התחתונה, מנע פליק מאמבפה את התואר אליו שאף יותר מכל במדי קבוצתו הקודמת. בגללו הוא לא הותיר בפריז את המורשת לה ציפה. ואז, כאשר הגיע החלוץ באיחור רב מאוד לבירת ספרד כדי לחתום בריאל, הוא גילה כי פליק כבר עשה גם הוא את הדרך לליגה הספרדית. זה לא בישר טובות, ובעונה שעברה ניצחה בארסה של פליק את ריאל של אמבפה 4 פעמים בקלאסיקו.

העסק התחיל בדיוק לפני שנה, ב-26 באוקטובר 2024. ריאל אירחה את בארסה, ואמבפה היה נחוש לפתוח את הקדנציה החדשה ברגל ימין. זה לא היה משחק רע מבחינתו, ובדקה ה-30 הוא אף חגג כאשר העלה את הלבנים ליתרון. אלא שאז התברר באמצעות ה-VAR כי הוא היה בנבדל קטן, והחיוך הרחב נמחק. השיטה של פליק הוכיחה את עצמה מעל ומעבר באותו ערב, כי אמבפה נתפס בנבדל 8 פעמים, בעוד הקטלונים מחצו את היריבה המושבעת עם 4 שערים חוקיים במחצית השנייה.

קיליאן אמבפה מאוכזב בקלאסיקו מול ברצלונה (רויטרס)

לגמר הסופר קאפ הגיע אמבפה הרבה יותר מרוכז. כאשר העלה את ריאל ליתרון מוקדם בדקה ה-5, הוא לא יכול היה להיתפס בנבדל כי את הריצה הוא החל עוד במחצית המגרש של ריאל. אפילו פגיעה בקרסול לא עצרה אותו, והוא המשיך להטריד את העורף הקטלוני בפעולות אישיות וקבוצתיות. פריצה נוספת שלו הסתיימה בהרחקה של וויצ'ך שצ'סני כי השוער הפולני הכשיל אותו מחוץ לרחבה. את הכדור החופשי שלח רודריגו פנימה, כך שבפועל חתום אמבפה על שני הכיבושים של ריאל באותו ערב בסעודיה. הוא המשיך להצטיין עד לשריקת הסיום, אך לצערו הרב כל זה היה לשווא. ריאל ספגה רביעיה עוד במחצית הראשונה והובסה 5:2. אחרי פיאסקו כזה, מעטים זוכרים את התרומה החיובית של הצרפתי.

לאחר מכן הגיע גמר גביע המלך באפריל, בו לא היה אמבפה כשיר לחלוטין ושולב כמחליף רק אחרי ההפסקה. הוא השווה אז בבעיטה חופשית שהלכה לעמוד ופנימה, ובשלב מסוים נדמה היה כי ריאל תשלים מהפך בזכות הכיבוש של ארדה גולר. גם הפעם זה לא הלך כלל. פראן טורס דאג ל-2:2, ובהארכה "בישל" לוקה מודריץ’ את ה-2:3 של ז'ול קונדה. אמבפה היה בסופו של דבר על הדשא זמן רב מהמתוכנן, 75 דקות, וניסה לעשות את המקסימום, אבל לא הורגש ברגעים הקריטיים ונותר שוב בצד המפסיד.

במשחק הרביעי והאחרון, הוא כבר נכנס לספרי ההיסטוריה כאחד הבודדים שהבקיעו שלושער והפסידו בכל זאת. אפשר היה רק לרחם עליו במונז'ואיק כאשר צמד בזק עד הדקה ה-14 לא הניב בסופו של דבר את התקומה המיוחלת. גם הפעם החיוכים נמחקו במהרה, ההגנה הלבנה קרסה, ובארסה הובילה 2:4 עוד לפני השריקה להפסקה. הצרפתי הבקיע את השלישי, אבל בשורה התחתונה זה היה נוקאאוט. בסך הכל, היו לו 5 שערים במפגשי קלאסיקו בעונה שעברה, אבל בארסה הבקיעה 16 פעמים. כך נקבע שיא כל הזמנים בפער ניכר, ואמבפה נותר במקום השני בכל המסגרות בספרד.

הפציץ מול ברצלונה בעונה שעברה, אבל בשורה התחתונה רק הפסיד. אמבפה (IMAGO)

ואם זה לא מספיק, הוא לא התעלה בזמן אמת גם בליגת האלופות. ארסנל העיפה את ריאל ללא קושי עם ניצחון כפול ברבע הגמר, והחלוץ נאלץ לצפות מהצד בחגיגה של האקסית. פ.ס.ז’ חגגה עם 0:5 על אינטר בגמר, דמבלה לקח את הקרדיט ביחד עם חביצ'ה קבראצחליה ודזירה דואה, ולאמבפה לא נותר אלא לחלום על עונה שנייה מוצלחת יותר. 2025/26 אמורה להיות שנת התיקון שלו בסנטיאגו ברנבאו.

אז בינתיים השבחים זורמים מל הכיוונים. אמבפה מוגדר כמנהיג החדש של ריאל, נוטה לקחת את המשחקים עליו, הבקיע 10 שערים ב-9 משחקי ליגה, וגם במחזור האחרון היה זה ששם את הכדור ברשת כדי לשמור את הלבנים בפסגה בזכות 0:1 צמוד באצטדיונה של חטאפה. זה נחמד, אבל במשחק היחיד מול יריבת צמרת הייתה התוצאה מחפירה. אמבפה אמנם מצא את הרשת בדרבי במטרופוליטנו, אבל אתלטיקו מדריד הביסה את ריאל 2:5, והצרפתי לא השכיל לעצור את הסחף במחצית השנייה. בדיוק להיפך – הוא לא בא לידי ביטוי כאשר הקבוצה הייתה זקוקה לו יותר מכל.

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

האליפות תוכרע בסופו של דבר במשחקי צמרת אלה, וחשיבותו של קלאסיקו ביתי עצום. המטרה הערב ב-17:15 (שידור חי בערוץ ONE) היא לא רק להבקיע. "זה כבוד גדול לשחק בקלאסיקו, אבל אני לא רוצה רק להיות שם. אני רוצה לנצח", הצהיר אמבפה. אם זה יסתיים בהפסד חמישי רצוף במעמד, תהיה ברצלונה פייבוריטית ברורה לשמור על הכתר, ופליק ימשיך לאמלל את אמבפה.