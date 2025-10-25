יום שבת, 25.10.2025 שעה 17:40
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%236-2552מילווקי באקס
100%206-2242ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
50%232-2322אורלנדו מג'יק
50%245-2292אטלנטה הוקס
50%226-2262דטרויט פיסטונס
50%240-2372וושינגטון וויזארדס
50%240-2542טורונטו ראפטורס
50%239-2672מיאמי היט
50%243-2422קליבלנד קאבלירס
0%141-1351אינדיאנה פייסרס
0%222-2112בוסטון סלטיקס
0%267-2412ברוקלין נטס
 מערב 
100%259-2662אוקלהומה ת'אנדר
100%208-2452סן אנטוניו ספרס
67%379-3753גולדן סטייט ווריורס
50%213-2332יוטה ג'אז
50%229-2372לוס אנג'לס לייקרס
50%231-2372לוס אנג'לס קליפרס
50%242-2282מינסוטה טימברוולבס
50%268-2422ממפיס גריזליס
50%224-2212סקרמנטו קינגס
50%237-2532פורטלנד בלייזרס
50%245-2222פיניקס סאנס
0%242-1992דאלאס מאבריקס
0%137-1311דנבר נאגטס
0%240-2352יוסטון רוקטס
0%248-2382ניו אורלינס פליקנס

אבדיה הפגיז 26 נק', פורטלנד גברה על הווריירס

מופע אדיר לישראלי שהוביל את קלעי הבלייזרס והוסיף 6 אסיסטים ו-5 ריבאונדים ב-29 דקות ב-119:139 הנפלא. 22 לגרנט, 35 של קרי לא הספיקו בצד השני

|
דני אבדיה מתחת לסל (רויטרס)
דני אבדיה מתחת לסל (רויטרס)

פורטלנד סבלה משבוע סוער במיוחד, אבל על הפרקט זה לא נראה לרגע: הטרייל בלייזרס הביסו הבוקר (שבת) את גולדן סטייט 119:139 והשיגו את ניצחונם הראשון העונה ב־NBA, במשחק שבו דני אבדיה היה המצטיין הגדול עם תצוגה מרשימה של 26 נקודות ב-29 דקות.

הישראלי הוסיף חמישה ריבאונדים ושישה אסיסטים, ורוב הנקודות שלו הגיעו כבר במחצית הראשונה, שבה הציג יכולת התקפית נהדרת והוביל את פורטלנד לבריחה. סטף קרי סיים מנגד עם 35 נקודות, אך גם הוא לא הצליח למנוע מהווריירס את ההפסד הראשון שלהם העונה.

מלבד אבדיה, גם ג׳רמי גרנט (22 נקודות) וטומאני קמארה (19) בלטו בשורות הבלייזרס. שיידון שארפ סיים עם 17. דונובן קלינגן תרם 14 נקודות, כריס מארי קלע 13, ג’רו הולידיי רשם 12 נקודות ו-11 אסיסטים, ומטיס תייבול הוסיף 10 נקודות. המשחק נפתח בצורה שקולה (28:28 ברבע הראשון), אך ריצת 28:41 ברבע השני יצרה יתרון דו ספרתי עד להפסקה, שממנו גולדן סטייט כבר לא חזרה.

גרין ואבדיה (רויטרס)גרין ואבדיה (רויטרס)

שתי הקבוצות קלעו באחוזים גבוהים מחוץ לקשת, פורטלנד ב-47% (16 מ-34) וגולדן סטייט ב-42% (16 מ-38), אך היתרון הגדול של המארחת היה מתחת לסלים, שם היא ניצחה 30:66 בנקודות בצבע. גולדן סטייט פתחה חזק עם ריצת 4:12, וקרי הוסיף ריצה אישית של 0:8 בדרך ליתרון 17:25, אך פורטלנד חזרה וקבעה 28:28 בתום הרבע הראשון.

אבדיה ושחקני פורטלנד (רויטרס)אבדיה ושחקני פורטלנד (רויטרס)

ברבע השני שלטה פורטלנד לחלוטין, כשאבדיה קלע 20 נקודות במחצית הראשונה. קרי צימק ל-72:81 במהלך של ארבע נקודות באמצע הרבע השלישי, אך פורטלנד שוב ברחה ואף הובילה ב-25 הפרש. כעשר דקות לסיום הוציא סטיב קר את קרי, כשגולדן סטייט פיגרה 115:97.

סטף קרי (רויטרס)סטף קרי (רויטרס)

הניצחון המרשים הגיע ימים ספורים אחרי סערה גדולה במועדון, כשמאמנם צ׳ונסי בילאפס נעצר על ידי ה־FBI בחשד למעורבות ברשת הימורים לא חוקית ומשחקי פוקר שהופעלו, על פי החשד, על ידי גורמי מאפיה. לפי כתב האישום, בילאפס נחשד כי לקח חלק בהונאה מתוחכמת שכללה שימוש בשולחנות פוקר מצוידים בסורקים ובקלפים מסומנים, לצד שיתוף פעולה עם שחקנים שחבשו עדשות וחיישנים מיוחדים שאפשרו להם לזהות קלפים בזמן אמת.

בילאפס, ששוחרר למעצר בית לאחר שנדרש לוותר על דרכונו ולהימנע מכל פעילות הימורים, הושעה מתפקידו על ידי ה־NBA יחד עם טרי רוז׳ייר ממיאמי, שנעצר בחקירה נפרדת, אך קשורה. את מקומו על הקווים תפס טיאגו ספליטר, עוזר המאמן החדש שהצטרף רק הקיץ וכעת מצא את עצמו מוביל את הקבוצה כמאמן ראשי.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)
