אבדיה: לא ירחמו עלינו, חייבים להמשיך קדימה

בסיום מבצע רחב היקף של ה-FBI, נעצר מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד, צ’ונסי בילאפס, בחשד למעורבות במשחקי פוקר לא חוקיים שהופעלו, על פי החשד, על ידי גורמי פשע מאורגן, ואף להונאת משתתפים בהם.

לפני משחקה של פורטלנד מול גולדן סטייט, התייחס אבדיה לראשונה לפרשה שמטלטלת את ה-NBA: "להיות חלק מהליגה הזו אומר להמשיך לשחק, גם כשקשה. כולנו כאן בשביל הכדורסל. זו תקופה לא פשוטה, אנחנו חושבים עליו ועל המשפחה שלו. כולנו אוהבים את צ’ונסי ואת התרומה שלו למועדון. הוא תמיד נתן הכל בשבילנו ועבד מסביב לשעון כדי שנשתפר".

הישראלי הוסיף: "אף אחד לא ירחם עלינו, ואנחנו חייבים להמשיך קדימה. צ’ונסי היה רוצה שנמשיך לשחק ולהילחם. אני מאחל לו ולמשפחתו רק טוב. אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל אני מתמקד במה שאני יכול לשלוט בו. אנחנו קבוצה מאוחדת עם רצון להצליח, וזה מה שחשוב עכשיו".

על העוזר החדש טיאגו ספליטר, שנטל זמנית את מושכות האימון, אמר: "הוא מגיע מהיורוליג, עולם שאני מכיר טוב, וזה כיף לעבוד איתו. יש לו הרבה הבנה בכדורסל, הוא היה שחקן גדול ועכשיו מאמן מצוין. ברור שכולנו מרגישים בחיסרון, אבל אנחנו נשארים ביחד וממשיכים הלאה".