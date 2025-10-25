יום שבת, 25.10.2025 שעה 08:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

הרכב סופר התקפי לבכר בבכורה, מוחמד בספסל

המאמן מחפש הכרעה מהירה בפתיחת הקדנציה מול טבריה, כשאגבה יפתח כקשר אחורי. סילבה קאני וקנג'י גורה יעלו ב-11 לצד סטיוארט בחלק הקדמי של הירוקים

|
אגבה ומוחמד (עמרי שטיין)
אגבה ומוחמד (עמרי שטיין)

עידן ברק בכר יוצא הערב באופן רשמי במשחק החוץ שמצפה למכבי חיפה באצטדיון גרין. כ-3,500 אוהדי הקבוצה יגיעו לתמוך בירוקים במטרה לזכות בניצחון שיוציא את הקבוצה לדרך חדשה. המאמן החדש מתכנן לעלות עם הרכב סופר התקפי שלא מותיר ספקות באשר לרצון של הקבוצה לזכות בהכרעה מהירה מול קבוצה שנמצאת השנה בהתקדמות ועלולה לעשות צרות לכל קבוצה, בטח בביתה.

בכר למעשה מתכנן שני שינויים מרכזים בהרכב לעומת ההרכב שפתח במשחק האחרון מול מכבי נתניה, במהלכו המארחת כזכור הובילה 0:2 ובסופו של דבר ירדה מנוצחת 3:2, דבר שסלל את פיטוריו של דייגו פלורס. 

למרות שלאורך שני האימונים האחרונים ברק בכר ערבב וניסה לא מעט הרכבים ושינויים נראה שהפוקוס והשינוי הגדול יהיה בקישור. פיטר אגבה יחזור לעמדתו הטבעית כקשר 6 בזמן שעלי מוחמד יפנה את מקומו ויירד לספסל. בכר מודע לכך שבמשחק מהסוג הזה אין צורך להקנות לקבוצה אופי הגנתי עם מוחמד ואגבה שלמעשה משחקים על אותה משבצת.

פיטר אגבה (עמרי שטיין)פיטר אגבה (עמרי שטיין)

אגבה מגלה יכולת טובה מאוד באימונים, והדבר לא נעלם מעיניו של המאמן. לצד אגבה ישחק איתן אזולאי ודולב חזיזה שיוסט לקו השני, כאשר בחלק הקדמי ניתן יהיה לראות שלושה שחקנים קדמיים, קנג'י גורה בהופעת בכורה בהרכב, טברינטה סטיוארט שבשני המשחקים האחרונים פחות מקבל כדורים ופחות מרוכז ליד שער היריב, וסילבה קאני שגם ירשום הופעת בכורה בהרכב.

מדובר בהרכב סופר התקפי שבכר החליט לעלות איתו מתוך מגמה ברורה לזכות בניצחון. בהגנה לא צפויים להיות שינויים. ליסב עיסאת ועבדולאי סק ימשיכו במרכז ההגנה, מה שאומר ששון גולדברג שהתאושש מפציעה וחזר להתאמן יחזור בהדרגה לעניינים. 

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

לרשות בכר בספסל תהיה רשימה של שחקנים בחלק הקדמי שיכולים בכל רגע נתון להיכנס, החל מג'ורג'ה יובאנוביץ', דרך סוף פודגוראנו ועד מתיאס נהואל שעד כה מהווה אכזבה גדולה מאוד, כמו גם מיכאל אוחנה. לגבי גיא מלמד ועומר דהן שלא נכללים שוב בסגל, נראה שהסיבה העיקרית לכך נעוצה בזה שכל זמן שהקבוצה תשחק במערך של חלוץ מטרה אחד ויש את יובאנוביץ' בספסל, אין צורך בחלוץ מטרה שני בספסל המחליפים.

הרכב משוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, קני סייף, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, סילבה קאני, קנג'י גורה, וטריבנטה סטיוארט.

