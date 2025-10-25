נדיר: 49 נק' לדונצ'יץ', ניצחון בכורה ללייקרס

לילה גדוש ב-NBA, והפעם לוקה דונצ’יץ’ סיפק מופע מופלא בניצחון הבכורה של הלייקרס, מילווקי ניצחה בזכות הצגה של יאניס אנטטוקומפו, סן אנטוניו גברה על ניו אורלינס בהארכה עם עוד הצגה של ויקטור וומבניאמה, מיאמי הביסה את ממפיס לראשונה מאז התפוצצה הפרשה של רוז'ייר, ניו יורק הנחילה לבוסטון הפסד שני ונותרה מושלמת, אטלנטה ניצחה בתום דרמה ודאלאס הפסידה אפילו לוושינגטון.

לוס אנג'לס לייקרס (1:1) מינסוטה (1:1) 110:128

לוקה דונצ’יץ’ סיפק ערב נדיר נוסף עם 49 נקודות, 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, כשהפך לשחקן הרביעי בתולדות ה־NBA שפותח עונה עם שני משחקים רצופים של 40 נקודות ומעלה, לצד מייקל ג’ורדן, וילט צ’מברליין ואנתוני דייויס. הוא גם שבר את שיאו של ג’רי ווסט לנקודות ב-2 המשחקים הראשונים של העונה עם 92 לעומת 81, כשזהו גם שיא חדש לגארד בליגה ב-2 משחקי הפתיחה. הסלובני, שנפצע קלות במפשעה וביד בתחילת המשחק, קלע 23 נקודות כבר ברבע הראשון, שווה לשיא בן שלושים שנה במדי הלייקרס, והמשיך להפגין דומיננטיות מוחלטת גם בהמשך, כשהוא קולע 16 מ־19 מהעונשין ומספק הצגה התקפית מהסרטים.

אוסטין ריבס הוסיף 25 נקודות ו־11 אסיסטים במשחק קבוצתי מרשים של הלייקרס, בעוד רוי האצ’ימורה קלע 23 ודיאנדרה אייטון תרם 15. אנתוני אדוארדס קלע 31 למינסוטה וג’וליוס רנדל הוסיף 26, אך שניהם לא הצליחו לבלום את ההתקפה הלוהטת של המארחת. על הספסל ישב לברון ג’יימס, שצפוי להיעדר עד אמצע נובמבר בשל פציעה, ובדקות הסיום קיבל בנו, ברוני ג’יימס, את הופעת הבכורה שלו העונה.

דונצ'יץ' והאצ'ימורה משקיפים על מקדניאלס (רויטרס)

ניו אורלינס (2:0) – סן אנטוניו (0:2) 120:116 בהארכה

ויקטור וומבניאמה הציג עוד הופעה מרהיבה עם 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו־9 חסימות, והוביל את סן אנטוניו לניצחון דרמטי בהארכה על הפליקנס. הצרפתי החטיא זריקה עם הבאזר של הזמן החוקי אך פתח את ההארכה בהטבעה מרשימה ובחסימה גדולה נוספת לפני שיצא בחמש עבירות.

דבין ואסל קלע 23 נקודות, כולל שלשה חשובה בהארכה, וג'וליאן שמפני הוסיף שלשה מכרעת נוספת. זאיון וויליאמסון קלע 27 נקודות והוסיף 10 ריבאונדים, אך החטיא זריקת עונשין שיכלה להביא למהפך בסיום הזמן החוקי. טריי מרפי הוסיף 24 נקודות לפליקנס, אך הם לא הצליחו להתאושש מהריצה של הספרס, שנהנו גם מ־20 ריבאונדים בהתקפה ו-26 נקודות שני סיכוי.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

טורונטו (1:1) - מילווקי (0:2) 122:116

יאניס אנטטוקומפו המשיך את פתיחת העונה האדירה שלו עם 31 נקודות ו-20 ריבאונדים, והוביל את מילווקי לניצחון בטורונטו. הקבוצה של אדוקון פתחה את העונה עם שני ניצחונות רצופים, כשקול אנתוני הוסיף 23 נקודות (9 מהן ברבע האחרון) וגרי טרנט ג’וניור תרם 20. אנטטוקומפו שלט מתחת לסלים עם 11 מ-14 מהשדה, רובם מתוך הצבע. אצל הראפטורס בלט ברנדון אינגרם עם 29 נקודות בבכורה הביתית שלו, ואר. ג’יי בארט הוסיף 20. קייל קוזמה נאלץ לעזוב את המשחק מוקדם בעקבות נקע בקרסול.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

ניו יורק (0:2) - בוסטון (2:0) 95:105

ג׳יילן ברונסון הוביל את הניקס לניצחון נוסף עם 31 נקודות, כשקרל-אנתוני טאונס הוסיף 26 ו־13 ריבאונדים במשחק שבו הניקס שלטו בעיקר בזכות רבע שני יוצא מן הכלל של 14:42. בוסטון פתחה חזק, אך קרסה בהמשך ואיבדה את היתרון עם ריצה מוחצת של ניו יורק. ברבע האחרון הסלטיקס עוד הצליחו לצמצם, אך ברונסון קלע כמה סלים חשובים ששמרו על הפער. ג׳יילן בראון בלט אצל האורחת עם 23 נקודות ביום הולדתו ה־29, בעוד ג׳וש הארט רשם בכורה עונתית מוצלחת עם 14 ריבאונדים מהספסל.

ג'יילן בראון מול ג'יילן ג'ונסון (רויטרס)

ממפיס (1:1) - מיאמי (1:1) 146:114

מיאמי השיגה את ניצחונה הראשון העונה לאחר ימים סוערים, כשגברה בקלות על הגריזליס במשחק שבו באם אדבאיו הוביל עם 24 נקודות. זה היה משחקה הראשון של הקבוצה מאז מעצרו של הגארד טרי רוז׳ייר בשל חשדות להימורים, אך ההיט נראו ממוקדים ופתחו פער דו ספרתי כבר ברבע הראשון בזכות ריצת 0:17. ניקולה יוביץ' הוסיף 20 נקודות, קייל’אל וור 19 וחיימה חאקז' ג'וניור רשם משחק מצוין עם 17 נקודות, 10 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. אצל ממפיס, ג’ארן ג’קסון ג’וניור קלע 19 נקודות, אך ג’ה מוראנט נבלם על 12 בלבד (4 מ-16 מהשדה). מיאמי ירדה להפסקה ביתרון 39 נקודות אחרי מחצית כמעט מושלמת מהשדה.

ג'ונסון ויאנג (רויטרס)

לוס אנג'לס קליפרס (1:1) - פיניקס (1:1) 102:129

ג’יימס הארדן הוביל את הקליפרס עם 30 נקודות, 7 ריבאונדים ו־7 אסיסטים במשחק שבו גם קוואי לנארד בלט עם 27 נקודות. הקליפרס הציגו כדורסל יעיל במיוחד עם 55% מחוץ לקשת וריצות ארוכות שהכריעו את ההתמודדות כבר במחצית הראשונה. דריק ג’ונס ג’וניור לא החטיא מהשדה וקלע 17 נקודות עם חמש שלשות. בצד השני, דילון ברוקס קלע 21 ודווין בוקר הוסיף 18 ו־7 אסיסטים, אך פיניקס התקשתה לחזור מפיגור גדול ונכנעה לעומק ולאנרגיה של המארחת.

ג'יימס הארדן עם ברוק לופז וכריס דאן (רויטרס)

אורלנדו (1:1) - אטלנטה (1:1) 111:107

טריי יאנג הוביל את אטלנטה למהפך דרמטי מול אורלנדו עם 25 נקודות, כששש מהן הגיעו ב־46 השניות האחרונות. ההוקס מחקו פיגור של 12 נקודות ברבע הרביעי בעזרת ריצת 0:15, ונהנו מתרומות יפות של ניקיל אלכסנדר־ווקר (19 נקודות) ואונייקה אוקונגוו (17). יאנג היה אחראי על הסל המכריע ועל ארבע זריקות העונשין האחרונות שחתמו את הניצחון. בצד השני, פרנץ וגנר בלט עם 27 נקודות, אך אורלנדו קרסה בדקות הסיום עם אחוזים נמוכים מהשדה ומחוץ לקשת.

טריי יאנג (רויטרס)

סקרמנטו (1:1) - יוטה (1:1) 104:105

דומנטאס סאבוניס חזר מהיעדרות ורשם הופעה דרמטית עם סל ניצחון בשניות הסיום, שסיכם ערב סוער של סקרמנטו מול יוטה. זאק לאבין המשיך בכושר הנהדר שלו עם 31 נקודות, כולל שבע רצופות במאני טיים, ומאליק מונק הוסיף 20 נקודות מהספסל עם שש שלשות. דניס שרודר תרם 17 נקודות, בעוד לאורי מארקנן הוביל את הג׳אז עם 33. שתי הקבוצות קלעו יחד 27 שלשות, אך למרות יתרון ריבאונדים משמעותי של יוטה, סקרמנטו הראתה אופי ונשארה קרה וחדה ברגעי ההכרעה.

סאבוניס (רויטרס)

יוסטון (2:0) דטרויט (1:1) 115:111

קייד קנינגהאם הוביל את הפיסטונס לניצחון הראשון שלהם העונה עם 21 נקודות, כולל שתי זריקות עונשין מכריעות 5.5 שניות לסיום מול יוסטון. המאמן ג’יי.בי. ביקרסטאף חגג ניצחון קריירה מספר 300, והפך יחד עם אביו ברני לצמד האב והבן הראשון בהיסטוריית ה-NBA שמגיעים להישג הזה. אוסאר תומפסון בלט עם 19 נקודות, בעוד אחיו התאום אמן תומפסון הסתפק ב-10 מהעבר השני. קווין דוראנט סיפק 37 נקודות במשחקו השני ביוסטון, עם 16 מ-18 מהקו ו-3 מ-3 מחוץ לקשת, אך זה לא הספיק לרוקטס למרות מאמץ קאמבק ברבע האחרון.

דוראנט (רויטרס)

דאלאס (2:0) וושינגטון (1:1) 117:107

קישון ג’ורג’ רשם שיא קריירה מרשים של 34 נקודות והוביל את וושינגטון לניצחון חוץ על המאבריקס, במשחק שבו הרוקי קופר פלאג ניסה לחולל קאמבק, אך נעצר בדקות הסיום. פלאג קלע 18 נקודות, כולל תשע רצופות ברבע הרביעי, אך איבד חמישה כדורים והמאבס סבלו מ-21 איבודים בסך הכל. אנתוני דייויס הוסיף 27 נקודות ו-13 ריבאונדים, אך שוב התקשה בקליעה מהשדה והחמיץ שתי זריקות עונשין חשובות חמש דקות לסיום. ג’ורג’, שקלע 7 מ-9 מחוץ לקשת והוסיף 11 ריבאונדים, חתם את הערב בשלשה גדולה מהפינה שנתנה לוויזארדס יתרון דו ספרתי. הרוקי טרה ג’ונסון תרם 17 נקודות, מתוכן 10 ברבע השני.