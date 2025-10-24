בדקה ה-93: מילאן סחטה 2:2 ביתי מול פיזה

מילאן סחטה הערב (שישי) רק 2:2 מול נועלת הטבלה פיזה בסן סירו, במשחק שפתח את המחזור השמיני בליגה האיטלקית. הרוסונרי, שהגיעו במטרה לשמור על הפסגה, צפויים לאבד אותה בסוף המחזור לאחר איבוד הנקודות המפתיע, התיקו השני שלהם בשלושת המחזורים האחרונים.

האדומים-שחורים עלו ליתרון מוקדם כבר בדקה ה־7, כאשר רפאל ליאאו הבקיע אחרי בישול נאה של סמואלה ריצ'י. מילאן שלטה בקצב והחזיקה בכדור ברוב שלבי המחצית הראשונה, אך התקשתה להגדיל את התוצאה.

פיזה, שהגיעה להתמודדות מהמקום האחרון בטבלה וללא ניצחון העונה, החלה להאמין ככל שהמשחק התקדם. בדקה ה־60 היא חזרה למשחק בזכות פנדל מדויק של חואן קוואדראדו, שהכניע את שוער מילאן והשווה ל־1:1.

קוואדראדו (IMAGO)

בדקות הסיום התחוללה דרמה גדולה. אמבלה אנזולה הפתיע את הקהל בסן סירו כשהשלים מהפך מדהים בדקה ה־86 אחרי בישול של אבנעזר אקינסאנמירו, והיה נדמה שפיזה בדרך לניצחון ראשון העונה.

אלא שבזמן פציעות, מילאן הצליחה להימנע מהפסד מביך. זכרי אתקמה היה שם בדקה ה־93 כדי לקבוע 2:2 דרמטי אחרי בישול של לוקה מודריץ’, שהציל נקודה לרוסונרי, אך לא מנע אכזבה גדולה מהקהל הביתי.

נעצרת: מילאן ופיזה נפרדות בשיוויון 2:2

בסיום, למילאן 17 נקודות, בעוד אינטר, נאפולי ורומא, שעדיין לא שיחקו במחזור, מחזיקות ב־15 וצפויות לעקוף אותה בקרוב. פיזה, מנגד, משיגה נקודה מפתיעה ועשויה לקבל רוח גבית לקראת המשך מאבקי התחתית.