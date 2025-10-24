יום שני, 27.10.2025 שעה 14:20
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
188-158נאפולי1
183-88רומא2
176-138מילאן3
1511-198אינטר4
147-138בולוניה5
135-98קומו6
126-128אטאלנטה7
128-98יובנטוס8
1212-108אודינזה9
117-118לאציו10
1110-98קרמונזה11
1114-88טורינו12
109-88ססואולו13
910-88קליארי14
77-38פארמה15
613-78לצ'ה16
511-48ורונה17
412-78פיורנטינה18
412-58פיזה19
311-48גנואה20

בדקה ה-93: מילאן סחטה 2:2 ביתי מול פיזה

הרוסונרי צפויים לאבד את הפסגה: ליאאו כבש ראשון (7), קוואדראדו (60) ואנזולה (86) קבעו מהפך דרמטי, אבל אתקמה איזן עמוק בתוספת הזמן בסן סירו

|
לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

מילאן סחטה הערב (שישי) רק 2:2 מול נועלת הטבלה פיזה בסן סירו, במשחק שפתח את המחזור השמיני בליגה האיטלקית. הרוסונרי, שהגיעו במטרה לשמור על הפסגה, צפויים לאבד אותה בסוף המחזור לאחר איבוד הנקודות המפתיע, התיקו השני שלהם בשלושת המחזורים האחרונים.

האדומים-שחורים עלו ליתרון מוקדם כבר בדקה ה־7, כאשר רפאל ליאאו הבקיע אחרי בישול נאה של סמואלה ריצ'י. מילאן שלטה בקצב והחזיקה בכדור ברוב שלבי המחצית הראשונה, אך התקשתה להגדיל את התוצאה.

פיזה, שהגיעה להתמודדות מהמקום האחרון בטבלה וללא ניצחון העונה, החלה להאמין ככל שהמשחק התקדם. בדקה ה־60 היא חזרה למשחק בזכות פנדל מדויק של חואן קוואדראדו, שהכניע את שוער מילאן והשווה ל־1:1.

קוואדראדו (IMAGO)קוואדראדו (IMAGO)

בדקות הסיום התחוללה דרמה גדולה. אמבלה אנזולה הפתיע את הקהל בסן סירו כשהשלים מהפך מדהים בדקה ה־86 אחרי בישול של אבנעזר אקינסאנמירו, והיה נדמה שפיזה בדרך לניצחון ראשון העונה.

אלא שבזמן פציעות, מילאן הצליחה להימנע מהפסד מביך. זכרי אתקמה היה שם בדקה ה־93 כדי לקבוע 2:2 דרמטי אחרי בישול של לוקה מודריץ’, שהציל נקודה לרוסונרי, אך לא מנע אכזבה גדולה מהקהל הביתי.

נעצרת: מילאן ופיזה נפרדות בשיוויון 2:2

בסיום, למילאן 17 נקודות, בעוד אינטר, נאפולי ורומא, שעדיין לא שיחקו במחזור, מחזיקות ב־15 וצפויות לעקוף אותה בקרוב. פיזה, מנגד, משיגה נקודה מפתיעה ועשויה לקבל רוח גבית לקראת המשך מאבקי התחתית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */