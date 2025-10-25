במכבי ת"א דרוכים לקראת הרצליה: משחק לא קל

דריכות במכבי תל אביב לקראת המפגש הערב (שבת), ב-19:00 מול בני הרצליה באולם היובל, במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל, אליו הם מגיעים לאחר ניצחון ביום חמישי האחרון נגד ריאל מדריד, ורגע לפני שעודד קטש וחניכיו יוצאים לשבוע משחקים כפול נוסף ביורוליג.

קבוצתו של יהוא אורלנד הפסידה מוקדם יותר השבוע להפועל העמק, במה שהיה מחזור הפתיחה שלה בזירה המקומית, במשחק דרמטי במיוחד שהלך לא טוב מבחינתה. בעוד שהצהובים כחולים יבקשו להישאר מושלמים מבחינת המאזן, המארחת תבקש להשיג את ניצחון הבכורה שלה העונה בליגה.

הסיבה לדריכות, או לפחות אחת מהן, היא משחק האימון הראשון של מחזיקת גביע המדינה מול בני הרצליה, כמו גם מפגשים קודמים מול המארחת: "הפסדנו להם במשחק האימון הראשון, גם בשנה שעברה הפסדנו באולם היובל שהוא לא קל מסורתית", אמרו במועדון. יחד עם זאת, הם גם מבהירים: "התקדמנו מאז". כזכור, בעונה שעברה חניכיו של עודד קטש היו קרובים לנצח את אלו של אורלנד, אך אלו כפו הארכה בדרך לניצחון ביתי.

אושיי בריסט עולה לזריקה (רועי כפיר)

בסביבת הקבוצה שמחו לאחר הניצחון על הבלאנקוס בחמישי האחרון, אך מציינים: "צריכים לבוא עם הרגליים על הקרקע, יש לנו על מה לעבוד. זה שניצחנו משחק לא אומר כלום. הכל יכול להתהפך מהר מאוד, אנחנו רוצים ללכת קדימה ולהמשיך ולבנות מומנטום חיובי, בטח לפני שבוע כפול".

במועדון מרוכזים בבני הרצליה, כשהם דיברו על החשיבות של צ'ינאנו אונואקו ושל מקס היידגר, כשהם יודעים: "עם הקבוצות שיש בליגה, המרווח לטעויות קטן מאוד ואנחנו רוצים להמשיך מהמקום שבו הפסקנו".

כאמור בהמשך השבוע, הקבוצה תצא לשבוע משחקים כפול במסגרת התחרות הבכירה של היבשת, כאשר ביום שלישי הצהובים כחולים יפגשו באתונה את פנאתינייקוס, ואז ביום חמישי, “יארחו” את הכוכב האדום בלגרד של סשה אובראדוביץ', שניצחה במחזור היורוליג האחרון את באסקוניה.