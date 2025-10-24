לפני הקלאסיקו: צפו בלאמין ימאל בקינגס ליג

ליגת המלכים, שהקים כוכב העבר ג'רארד פיקה, ממשיכה לתפוס תאוצה בעולם. ולמי שעדיין לא נחשף לטירוף, מדובר בכדורגל שמשוחק במגרש קטן יותר, דומה מאוד לקט-רגל או כדורגל אולמות, אבל עשו בו כמה שינויים בחוקים. המשחק קצר יותר, במגרש קטן יותר, משודר בלייב באינטרנט ויש לו כמה קלפי ג'וקר. למשל, האפשרות לבחור שחקן עבר שיצטרף לקבוצה, בונוסים על שערים ועוד. אם תרצו, מדובר בקטרגל משולב עם קלפי הפתעה שבהם, הכל יכול לקרות על הדשא.

במשחק עצמו, בו גם הנשיאים (בעלי הקבוצות), יכולים לגשת לבעוט פנדל ״נשיאותי״ יתמודדו הלילה (בין שישי לשבת), שתיים מהקבוצות הפופולריות של ספרד, במה שמכונה, הקלאסיקו של הקינגס ליג.

הקבוצה של איבאי יאנוס, סטרימר מוכר בספרד שמזוהה עם ריאל מדריד תתמודד נגד הקבוצה החדשה של לאמין ימאל. הסקרנות סביב המשחק ובסמיכות לקלאסיקו ביום ראשון, לא הפסיקה להרעיד את הרשת ביממה האחרונה ולספק כותרות גדולות. בין היתר של כוכב ברצלונה בעצמו כי “ריאל מדריד גונבת ומתלוננת”.

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

המשחק יעבור בלייב גם ברשתות החברתיות וצפוי לשבור את שיא הצפיות למשחקי הקינגסליג אי פעם.