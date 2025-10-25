יום שני, 27.10.2025 שעה 00:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

מעל לקו האדום: סוסיאדד גברה 1:2 על סביליה

הקבוצה מחבל הבאסקים חזרה לנצח בליגה אחרי צמד של מיקל אויירסאבל במחצית הראשונה. נמניה גודלי איזן זמנית. באנגליה, לידס ניצחה 1:2 את ווסטהאם

|
שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)

המחזור העשירי בליגה הספרדית נפתח הערב (שישי), כשריאל סוסיאדד המדשדשת אירחה את סביליה, והצליחה להשיג ניצחון חשוב מאוד מבחינתה מצמד של מיקל אויירסאבל. נמניה גודלי רק השווה זמנית עבור האורחת, שרשמה הפסד שני ברציפות.

המשחק לא היה רב מצבים, אך המארחת יצאה עם ידה על העליונה, כשהיא קיבלה פנדל בדקה ה-19 אותו שלח אויירסאבל לרשת. 11 דקות לאחר מכן, גודלי הצליח לאזן עבור האורחת ובדקה ה-36, החלוץ הספרדי של הכחולים-לבנים השלים צמד וקבע את תוצאת המשחק.

מתרחקת מהתחתית: סוסיאדד גוברת על סביליה

הקבוצה מחבל הבאסקים הגיעה למשחק כשהיא נמצאת מתחת לקו האדום, לאחר פתיחה גרועה מאוד עבורה לליגה הספרדית. החבורה של סרחיו פרנסיסקו היא תמיד מועמדת לסיים במקום שמוביל לאירופה, אך עם ההתחלה שלה קשה לראות את זה קורה. בכל מקרה, הניצחון הזה מביא אותה למצב בו היא יכולה לנשום קצת אוויר. 

מיקל אויירסאבל חוגג (IMAGO)מיקל אויירסאבל חוגג (IMAGO)

מבחינת הקבוצה מחבל האנדלוסים, מדובר בהפסד שני ברציפות, אחרי שנכנעו במחזור הקודם למיורקה החלשה גם כן. הסביליאנים אמנם ביצעו ניצחון גדול 1:4 על ברצלונה שבוע לפני כן, אך נגד סוסיאדד הם ספגו הפסד נוסף. בשבוע הבא, הם יוצאים למדריד לשחק נגד אתלטיקו, למכשול מהקשים בליגה.

באנגליה, במשחק שפתח את המחזור התשיעי, לידס גברה 1:2 על ווסטהאם משערים של ברנדן ארונסון (‘3)  וג’ו רודוף (‘15). מתיאוס פרננדס רק צימק (‘90).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */