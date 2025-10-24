פנאתינייקוס הובסה, הפועל ת"א לבד בפסגה

כנהוג בערבי סוף השבוע, משחקי היורוליג המשיכו גם היום (שישי), כשאנדולו אפס נכנעה 79:69 לפנרבחצ’ה. בנוסף, וירטוס בולוניה גברה בביתה 75:92 על פנאתינייקוס, פרטיזן בלגרד הפסידה נגד פאריס 101:83 ואולימפיאקוס ניצחה 96:71 את באיירן מינכן בחוץ.

אנדולו אפס – פנרבחצ’ה 79:69

במשחק המוקדם של הערב, האורחת היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה בדרבי הטורקי החם, לאחר משחק צמוד והפכפך. את הרבע הראשון סיימה דווקא המארחת בהובלה, כשבסיום המחצית התוצאה כבר הייתה צמודה. רבע רביעי גדול של הלבנים הביא לניצחונם. 12 נקודות לאקס מכבי תל אביב, סקוטי ווילביקין.

וירטוס בולוניה – פנאתינייקוס 75:92

שתי הקבוצות הגיעו במקומות 6 ו-7, כשבסיום המשחק הן התחלפו, אחרי שהאיטלקים הם אלה שניצחו. היוונים לא ממש הצליחו לעמוד בקצב הקליעה הנהדר של המארחת, שהצליחה לנצח בשלושת הרבעים הראשונים. ביום שלישי הקרוב, האורחת פוגשת את מכבי תל אביב, במשחק אליו הצהובים יגיעו במומנטום חיובי, אחרי הניצחון הדרמטי על ריאל מדריד.

פרטיזן בלגרד – פאריס 101:83

הקבוצות הגיעו למשחק משני אזורים שונים לגמרי בטבלה, וזה השתקף גם על הפרקט. אחרי שממש לפני שבוע נכנעו להפועל תל אביב במשחק דרמטי, היום הצרפתים היו עדיפים לגמרי על הסרבים, במיוחד ברבע השלישי אותו סיימו ביתרון דו ספרתי. המשחק הבא של המארחת, יהיה גם נגד האדומים, כשמדובר בהתמודדות לא פשוטה עבורה נגד מוליכת היורוליג.

באיירן מינכן – אולימפיאקוס 96:71

במשחק שסגר את הערב במחוז בוואריה, המארחת לא הצליחה לעמוד בקצב של היוונים החזקים. המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של האורחת מצמרת היורוליג ונגמרה ב-29:47 לטובתה, כשבשאר המשחק המצב לא השתנה יותר מדי. הגרמנים מצידם, נשארים גם בסיום הערב בתחתית הטבלה, מקום אחד מעל קירולבט באסקוניה שנועלת אותה.