יום שני, 27.10.2025 שעה 00:08
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
67%499-5346אולימפיאקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%524-5306פנאתינייקוס4
67%528-5626פאריס5
67%492-5066וירטוס בולוניה6
67%485-5166ז'לגיריס7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
33%510-4856אנדולו אפס15
33%489-4916אולימפיה מילאנו16
33%510-4546באיירן מינכן17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

פנאתינייקוס הובסה, הפועל ת"א לבד בפסגה

היוונים חטפו 92:75 מווירטוס בולוניה והשאירו את האדומים לבדם בראש הטבלה של היורוליג. פנרבחצ'ה גברה על אנדולו אפס 69:79, 12 נקודות לווילביקין

|
לוקה וידוזה חוסם (IMAGO)
לוקה וידוזה חוסם (IMAGO)

כנהוג בערבי סוף השבוע, משחקי היורוליג המשיכו גם היום (שישי), כשאנדולו אפס נכנעה 79:69 לפנרבחצ’ה. בנוסף, וירטוס בולוניה גברה בביתה 75:92 על פנאתינייקוס, פרטיזן בלגרד הפסידה נגד פאריס 101:83 ואולימפיאקוס ניצחה 96:71 את באיירן מינכן בחוץ.

אנדולו אפס – פנרבחצ’ה 79:69

במשחק המוקדם של הערב, האורחת היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה בדרבי הטורקי החם, לאחר משחק צמוד והפכפך. את הרבע הראשון סיימה דווקא המארחת בהובלה, כשבסיום המחצית התוצאה כבר הייתה צמודה. רבע רביעי גדול של הלבנים הביא לניצחונם. 12 נקודות לאקס מכבי תל אביב, סקוטי ווילביקין. 

וירטוס בולוניה – פנאתינייקוס 75:92

שתי הקבוצות הגיעו במקומות 6 ו-7, כשבסיום המשחק הן התחלפו, אחרי שהאיטלקים הם אלה שניצחו. היוונים לא ממש הצליחו לעמוד בקצב הקליעה הנהדר של המארחת, שהצליחה לנצח בשלושת הרבעים הראשונים. ביום שלישי הקרוב, האורחת פוגשת את מכבי תל אביב, במשחק אליו הצהובים יגיעו במומנטום חיובי, אחרי הניצחון הדרמטי על ריאל מדריד.

פרטיזן בלגרד – פאריס 101:83

הקבוצות הגיעו למשחק משני אזורים שונים לגמרי בטבלה, וזה השתקף גם על הפרקט. אחרי שממש לפני שבוע נכנעו להפועל תל אביב במשחק דרמטי, היום הצרפתים היו עדיפים לגמרי על הסרבים, במיוחד ברבע השלישי אותו סיימו ביתרון דו ספרתי. המשחק הבא של המארחת, יהיה גם נגד האדומים, כשמדובר בהתמודדות לא פשוטה עבורה נגד מוליכת היורוליג.

באיירן מינכן – אולימפיאקוס 96:71

במשחק שסגר את הערב במחוז בוואריה, המארחת לא הצליחה לעמוד בקצב של היוונים החזקים. המחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של האורחת מצמרת היורוליג ונגמרה ב-29:47 לטובתה, כשבשאר המשחק המצב לא השתנה יותר מדי. הגרמנים מצידם, נשארים גם בסיום הערב בתחתית הטבלה, מקום אחד מעל קירולבט באסקוניה שנועלת אותה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */