"העניין של הגניבה הומצא ע"י מוריניו ורונאלדו"

פאנל הפרשנים של תוכנית לה טריבו בספרד עסק בהרחבה בקלאסיקו מחר (ראשון, 17:15 בערוץ ONE), ובדבריו של לאמין ימאל בראיון עם איבאי יאנס, שעוררו סערה תקשורתית בימים שקדמו למשחק.

"לאמין הוא לא בן 18 טיפוסי. אנחנו מדברים על שחקן כדורגל מקצועני עם מוניטין עולמי. לאמין דרבן את ריאל מדריד ולקח את זה רחוק מדי. יש לו עוד הרבה מה ללמוד. לדבר לפני משחקים אף פעם לא מביא תועלת, בדרך כלל זה נגמר רע. הוא מדבר הרבה יותר מחוץ למגרש מאשר עליו", טענו הפרשנים.

עוד הוסיפו: "אני מבין את ההקשר, אבל עליו להבין מי הוא ומה הוא מייצג. הוא מבולבל, הוא צעיר, בן 18 בלבד, יש לו עוד דברים ללמוד. אנחנו לא רגילים לשמוע הצהרות כאלה שלושה ימים לפני קלאסיקו, אבל כנראה נצטרך להתרגל. חשוב לשים דברים בפרופורציות. אפשר להבין למה במדריד חוששים מלאמין ימאל, הוא משגשג לפני משחקים גדולים, וזה עבד לו עד עכשיו".

כל שערי ה"קלאסיקו" בברנבאו | 2015-2025

הפרשן חורחה סגורה: "ז’וזה מוריניו וכריסטיאנו רונאלדו הם אלה שהכניסו את העניין של 'לגנוב'. מדברים על לאמין, אבל לא מזכירים את הפרובוקציות של ויניסיוס".