יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
80%432-4555פנאתינייקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%485-5166ז'לגיריס4
60%428-4385אולימפיאקוס5
60%445-4615פאריס6
60%426-4265פרטיזן בלגרד7
60%417-4145וירטוס בולוניה8
50%495-5096מונאקו9
50%543-5416ברצלונה10
50%491-5016ריאל מדריד11
50%569-5656ולנסיה12
50%497-4926דובאי13
40%431-4165אנדולו אפס14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
33%489-4916אולימפיה מילאנו17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

מכבי תל אביב פתחה את מכירת המנויים ליורוליג

הצהובים הכריזו על האפשרות לשריין מקום למפעל הבכיר באירופה, כשתחילה מנויים לליגה יוכלו לקנות הצטרפות. לפי הצפי, יהיו 11 משחקים. הפרטים בפנים

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Djordje Kostic)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Djordje Kostic)

לאחר ההודעה על חזרת משחקי היורוליג לישראל החל מה-1 בדצמבר, בכפוף לכך שהפסקת האש בין ישראל לארגון החמאס תישמר, מכבי תל אביב הכריזה היום (שישי) על פתיחת מכירת המנויים המשולבים לעונה, הכוללים את משחקי הליגה והיורוליג בהיכל “מנורה מבטחים”.

הצהובים הודיעו כי בעלי המנויים הקיימים למשחקי ליגת העל קיבלו קדימות לרכישת המנוי המשולב, כאשר החל מיום שישי בצהריים (24.10) נשלחו הודעות אישיות ממערכת הכרטוס המאפשרות להשלים את הרכישה למושבים הקבועים. מי שלא קיבל הודעה, יוכל למצוא את האפשרות לרכישה דרך האזור האישי במנוי הדיגיטלי.

לפי הודעת המועדון, בעלי המנויים הנוכחיים נהנים גם מאפשרות לרכוש מנויים משולבים למושבים חדשים עד יום שני הקרוב בשעה 12:00. לאחר מכן, ביום שני בצהריים, תיפתח מכירת המקומות הפנויים לקהל הרחב. עם זאת, במכבי הדגישו כי מושביהם של המנויים הקיימים בליגה המקומית לא יוצעו למכירה.

תמיר בלאט מכדרר (IMAGO)תמיר בלאט מכדרר (IMAGO)

מחיר המנוי המשולב נקבע בהתאם לחלק היחסי של משחקי היורוליג הביתיים שצפויים להיערך העונה בישראל, לפחות 11 משחקים. במועדון שמרו על ההתחייבות כלפי המחדשים מהעונה שעברה, כך שמחיר המנוי עבורם לא ישתנה. בנוסף, מנויים שזכאים להחזר של 2% יקבלו את ההנחה באופן אוטומטי בעת הרכישה. במכבי הבהירו כי לא תתאפשר רכישת מנוי ליורוליג בלבד, אלא רק במסגרת המנוי המשולב הכולל את משחקי הליגה המקומית.

לידיעת הקהל, הממוצע שצריך לשלם הוא כ-51% ממחיר המנוי עליו שולם לליגה בתחילת העונה, זאת על מנת להוסיף את משחקי היורוליג שנותרו, כאמור 11 במספר. אגב, יש את עניין הטורקיות, שלא ידוע האם הן יבואו לכאן למשחקים, ובנושא הזה ארגון האוהדים הוציא הודעה. בכל מקרה, גורמים במכבי ת”א אומרים שהם מתנהלים כרגיל ולא ידוע להם שהטורקיות לא יבואו, והתכנון הוא ל-11 משחקים בישראל.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

ההודעה של הגייט: “מטה המאבק ׳נשארים במפה׳ להצלת מכבי ת״א בכדורסל פרסם למאות האוהדים הרשומים במטה המאבק בתגובה לפרסום ״מתווה״ רכישת מנויי היורוליג: הודעה דחופה לכל אוהדי מכבי: אל תרוצו לקופה, מספיק עם הזלזול, לפני מנוי - תשובות. ההנהלה שוב עושה עלינו סיבוב: מכריזים על "חזרנו הביתה" כדי ללחוץ על הברז הכספי, ומיד מוציאים מתווה מכירה פאניקה שמטרתו אחת: לגרום לנו לרוץ לקנות לפני שנספיק לחשוב.

“הגיע הזמן שההנהלה תפסיק להתעלם מחוסר הוודאות האמיתי ותניח את הקלפים על השולחן. לפני ששקל אחד יוצא מהכיס של האוהדים אנחנו דורשים הסברים מלאים על הדברים הבאים: למה תמחרו את המנוי לפי 11 משחקי בית? בפועל הטורקיות ודובאי הודיעו שלא יגיעו ועוד משחק שלא יהיה בהיכל בגלל הפסטיגל. מה קורה אם החזרה הביתה תתבטל? למרות שמכבי התחילו את החגיגות הרבה סיבות יכולות למנוע את החזרה הביתה. האם יוחזר הכסף? למה להתחיל מכירה כל כך מוקדם שיש כל כך הרבה אי וודאות?

“למה לתת רק 72 שעות לקבל החלטה? למנויים יש 72 שעות לקבל החלטה על המנוי, אבל לחסרי  מנוי - להם יש חודש לקבל החלטה האם לקנות מנויים? למה ההנהלה מתייחסת בכה זלזול למי שכן עשה מנוי בקיץ ומחזיק אותה בחיים כלכלית? זלזול בלתי נסלח בלוחות הזמנים. וכמובן עוד לא אמרנו כלום על ‘החיפוש בשוק’ אחרי החיזוק בזמן שכל קבוצות היורוליג מוצאות מדי יום.

בהודעת הקבוצה נכתב ‘לפחות 11’, האם אחרי 6 מחזורי יורוליג, ההנהלה כל כך מזלזלת באינטליגנציה של האוהדים שהיא חושבת שהסגל הזה מסוגל לעשות פלייאוף? אנחנו דורשים דחייה מיידית של מועד הרכישה. אל תתנו להם את הכסף לפני שיש הסכמות. לא קונים בבהלה. אם כולנו נתאפק, נכריח אותם לפרסם מתווה שקוף והוגן שמכבד את הנאמנות שלנו”.

