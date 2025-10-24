אחד מהשיא של פפ: האתגר של פליק בקלאסיקו

האנזי פליק עשוי להיכנס לספרי ההיסטוריה ביום ראשון הקרוב בקלאסיקו ב-17:15 (חי בערוץ ONE). המאמן הגרמני רחוק ניצחון אחד בלבד מהשוואת שיאו של פפ גווארדיולה כמאמן ברצלונה עם הרצף הארוך ביותר של ניצחונות רצופים על ריאל מדריד. גווארדיולה ניצח חמישה משחקים רצופים נגד הבלאנקוס, בדיוק בחמשת משחקי הקלאסיקו הראשונים שלו כמאמן בארסה, בעוד פליק עומד כעת על ארבעה ניצחונות, כולם בעונה שעברה, שהייתה הראשונה שלו על הקווים של הקטלונים.

הניצחון הראשון של פליק הגיע בדיוק באותו תאריך שבו מתקיים הקלאסיקו השנה, 26 באוקטובר. ברצלונה השתיקה אז את הברנבאו עם ניצחון מוחץ 0:4, משערים של לאמין ימאל וראפיניה וצמד של רוברט לבנדובסקי. במחזור ה-35, הבטיחו הקטלונים את האליפות עם ניצחון ביתי 3:4, לאחר שחזרו מפיגור 2:0.

ברצלונה הוסיפה גם שני ניצחונות נוספים על היריבה המושבעת במשחקים שקבעו זכייה בתארים. תחילה, בגמר הסופר קאפ הספרדי שנערך בערב הסעודית, שם הניפה בארסה את הגביע לאחר ניצחון 2:5. כמה חודשים לאחר מכן, גברו שחקניו של פליק שוב על ריאל מדריד, הפעם בגמר גביע המלך שנערך בסביליה, 2:3 משער של ז’ול קונדה בהארכה.

שחקני ברצלונה בטירוף חוגגים זכייה בגביע (רויטרס)

פליק יכול גם להשתוות למוריניו

ארבעת הניצחונות הללו על ריאל מדריד היו הישג היסטורי: אף קבוצה לא הצליחה לנצח ארבעה קלאסיקו רשמיים בעונה אחת, הישג שברצלונה רשמה לראשונה מאז עונת 1982/83, שבה התקיימו חמישה מפגשים בין היריבות. בנוסף, הרצף הזה הציב את המאמן הגרמני במקום השני בכל הזמנים בין מאמני בארסה עם מספר הניצחונות הרצופים הגבוה ביותר בקלאסיקו. רק פפ גווארדיולה מקדים אותו, עם חמישה ניצחונות בין עונות 2008/09 ל-2010/11, כולל ה-2:6 האגדי בסנטיאגו ברנבאו ב-2009 וה-0:5 בקאמפ נואו ב-2010.

בנוסף, ניצחון ביום ראשון הקרוב יציב את פליק בין ששת המאמנים בעלי מספר הניצחונות הגבוה ביותר בקלאסיקו, כשהוא ישתווה לז’וזה מוריניו במקום הזה, אם כי הפורטוגלי עשה זאת עם חמישה ניצחונות ב-19 משחקים. לפני פליק ברשימה נמצאים רק מיגל מוניוס, פפ גווארדיולה, קרלו אנצ’לוטי, יוהאן קרויף וזינדין זידאן.