ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

אחד מהשיא של פפ: האתגר של פליק בקלאסיקו

המאמן הגרמני, שניצח בכל ארבעת משחקיו מול ריאל מדריד, רחוק ניצחון אחד בלבד מהשוואת שיאו של פפ גווארדיולה - חמישה ניצחונות רצופים על הבלאנקוס

האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

האנזי פליק עשוי להיכנס לספרי ההיסטוריה ביום ראשון הקרוב בקלאסיקו ב-17:15 (חי בערוץ ONE). המאמן הגרמני רחוק ניצחון אחד בלבד מהשוואת שיאו של פפ גווארדיולה כמאמן ברצלונה עם הרצף הארוך ביותר של ניצחונות רצופים על ריאל מדריד. גווארדיולה ניצח חמישה משחקים רצופים נגד הבלאנקוס, בדיוק בחמשת משחקי הקלאסיקו הראשונים שלו כמאמן בארסה, בעוד פליק עומד כעת על ארבעה ניצחונות, כולם בעונה שעברה, שהייתה הראשונה שלו על הקווים של הקטלונים.

הניצחון הראשון של פליק הגיע בדיוק באותו תאריך שבו מתקיים הקלאסיקו השנה, 26 באוקטובר. ברצלונה השתיקה אז את הברנבאו עם ניצחון מוחץ 0:4, משערים של לאמין ימאל וראפיניה וצמד של רוברט לבנדובסקי. במחזור ה-35, הבטיחו הקטלונים את האליפות עם ניצחון ביתי 3:4, לאחר שחזרו מפיגור 2:0.

ברצלונה הוסיפה גם שני ניצחונות נוספים על היריבה המושבעת במשחקים שקבעו זכייה בתארים. תחילה, בגמר הסופר קאפ הספרדי שנערך בערב הסעודית, שם הניפה בארסה את הגביע לאחר ניצחון 2:5. כמה חודשים לאחר מכן, גברו שחקניו של פליק שוב על ריאל מדריד, הפעם בגמר גביע המלך שנערך בסביליה, 2:3 משער של ז’ול קונדה בהארכה.

שחקני ברצלונה בטירוף חוגגים זכייה בגביע (רויטרס)שחקני ברצלונה בטירוף חוגגים זכייה בגביע (רויטרס)

פליק יכול גם להשתוות למוריניו

ארבעת הניצחונות הללו על ריאל מדריד היו הישג היסטורי: אף קבוצה לא הצליחה לנצח ארבעה קלאסיקו רשמיים בעונה אחת, הישג שברצלונה רשמה לראשונה מאז עונת 1982/83, שבה התקיימו חמישה מפגשים בין היריבות. בנוסף, הרצף הזה הציב את המאמן הגרמני במקום השני בכל הזמנים בין מאמני בארסה עם מספר הניצחונות הרצופים הגבוה ביותר בקלאסיקו. רק פפ גווארדיולה מקדים אותו, עם חמישה ניצחונות בין עונות 2008/09 ל-2010/11, כולל ה-2:6 האגדי בסנטיאגו ברנבאו ב-2009 וה-0:5 בקאמפ נואו ב-2010.

בנוסף, ניצחון ביום ראשון הקרוב יציב את פליק בין ששת המאמנים בעלי מספר הניצחונות הגבוה ביותר בקלאסיקו, כשהוא ישתווה לז’וזה מוריניו במקום הזה, אם כי הפורטוגלי עשה זאת עם חמישה ניצחונות ב-19 משחקים. לפני פליק ברשימה נמצאים רק מיגל מוניוס, פפ גווארדיולה, קרלו אנצ’לוטי, יוהאן קרויף וזינדין זידאן.

