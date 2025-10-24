יום שישי, 24.10.2025 שעה 16:02
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

הראה יותר בפחות דקות: המסר של דיאס לאלונסו

ריאל מדריד תצא לקלאסיקו מול ברצלונה בראשון ב-17:15, והספרדי שהראה ניצוץ ואינטיליגנציה מול יובנטוס מכוון להרכב. יוריד את מסטנטואונו לספסל?

|
ברהים דיאס (IMAGO)
ברהים דיאס (IMAGO)

בכל שבוע מאמנים צריכים לבחור הרכב וכבר התרגלנו לחוסר היכולת לצפות את ההחלטות של צ’אבי אלונסו. אבל, דווקא בקלאסיקו אין מקום לטעויות, וההחלטות שיקבל מאמן ריאל מדריד לקראת המשחק בראשון ב-17:15 (חי ב-ONE) מול ברצלונה יהיו קריטיות.

בספרד התמקדו בהחלטה הקשה ביותר שעומדת בפני המאמן: עמדת הכנף הימני, שם מתחרים ברהים דיאס ופרנקו מסטנטואונו שמגיעים כל אחד בסיטואציה שונה.

ברהים בתנופה: האות שהגיע מול יובנטוס

חזרתו של ברהים דיאס להרכב הפותח מול יובנטוס שינתה את טון הדיון. הוא הציג הופעה אינטליגנטית, מלאת קצב ועם אותו ניצוץ שהוא יודע לייצר על המגרש. הוא שוב משך את אור הזרקורים, והזכיר למאמן שהוא לא זקוק לזמן ההסתגלות שנראה שעוד דרוש לארגנטינאי.

הנתונים מדברים בעד עצמם: 88% דיוק במסירות, שתי מסירות מפתח, זכייה בארבעה מאבקים וארבעה איומים על השער. ברהים שלח מסר חד וברור לפני המשחק שכל כדורגלן חולם לשחק בו, כשבפחות דקות הוא מצליח להשיג יותר מהארגנטינאי.

ברהים דיאס בפעולה מול יובנטוס (IMAGO)ברהים דיאס בפעולה מול יובנטוס (IMAGO)

מסטנטואונו מאבד גובה: הכישרון שם, העקביות עדיין לא

פרנקו מסטנטואונו, לעומת זאת, עובר תקופה שונה. עם דקות ספורות בלבד מול יובה, נראה שהארגנטינאי איבד מעט גובה בעונה שהחלה בצורה מבטיחה. תשע הופעותיו בהרכב כבר הבהירו שהכישרון קיים, אך העקביות עדיין אינה שם.

אלונסו בוטח בו, אך יודע שיש עוד לא מעט מקום לשיפור. “הוא מגיע מסביבה אחרת; הוא בן 18 בלבד. אנחנו חייבים לעזור לו, אבל אנחנו מרוצים מההתפתחות שלו. אנחנו משתוקקים שימשיך להשתפר ושמחים שהוא איתנו", הודה הטולוסר.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

בסוף, מאמן ריאל מדריד יצטרך לבחור לא רק שם, אלא רעיון. כי במשחק שבו כל פרט קובע, ההחלטה הזו יכולה לקבוע את הטון מול ברצלונה. אלונסו יצטרך להכריע בין המהירות של ההווה לבין השחקן של העתיד, בין הניצוץ המיידי של ברהים לבין הבגרות שמסטנטואונו צובר עם הזמן ועם ההזדמנויות שניתנו לו עד כה.

