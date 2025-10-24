שיאנית העולם במרתון הורחקה לשלוש שנים

החלטה דרמתית באתלטיקה. שיאנית העולם במרתון, רות צ’פנגטיץ’, הורחקה לשלוש שנים בגלל שימוש בחומרים אסורים. כך הודיעה יחידת האתיקה של איגוד האתלטיקה העולמי.

הקנייתית בת ה-31 רשמה את שיא העולם במרתון שיקגו לפני כשנה, עם תוצאה מדהימה של 2:09:56 שעות, שלמעשה הביאה שיפור של כמעט שתי דקות לשיא הקודם של טיג'סט אספה ממרתון ברלין 2023, תוצאה שעמדה בזמנו על 2:11:53 שעות.

התוצאה שהשיגה מיד עוררה חשד באתלטיקה העולמית ולאחר בדיקה התגלה כי היא אכן נטלה חומר משתן ואסור בשם הידרוכלורותיאזיד. בעקבות זאת, היא הושעתה זמנית בחודש יולי האחרון והייתה בסכנת הרחקה לארבע שנים, אבל לאחר שהודתה במקרה – הומתק עונשה לשלוש שנים.

צ’פנגטיץ’ היא שיאנית העולם שגם זכתה בעבר באליפות העולם במרתון בדוחא 2019, בריצה שהתנהלה באמצע הלילה בגלל תנאי חום קיצוניים, כך שרבות מהמשתתפות לא הצליחו בכלל לסיים אותה. כלומר, מדובר באחת מהמרתוניסטיות המוכרות בעולם משום שהיא הפכה לראשונה שירדה משעתיים ועשר דקות, כך שעננה כבדה מרחפת כעת מעל השיא העולמי במרתון לנשים.