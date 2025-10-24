צפו בשידור: אוהדי בית"ר הגיעו בהמוניהם לאימון

אוהדי בית”ר ירושלים מגיעים לבית וגן הבוקר בכדי לתמוך בשחקנים לקראת מה שמוגדר בפי האוהדים: “שבוע קריטי” שבו תפגוש בית”ר ירושלים את הפועל חיפה בליגה מחר (שבת) ב-19:30 ואת הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו ביום שלישי ב-20:30. האימון בשעה זו מועבר בשידור חי כאן באתר.

ישיר: אימון בית"ר ירושלים

האוהדים שהגיע לאימון הקבוצה תלו שלט עליו נכתב “לשבור את האויב ללא רחמים”, וקראו לעבר שחקני המועדון: “לא נסלח לכם אם תפסידו להפועל תל אביב, רוצים נקמה”.

אימון הקבוצה התקיים במשך כחצי שעה לפני הגעת האוהדים, עד שאלה זרקו אבוקות ורימוני עשן לכר הדשא והאימון הופסק. האוהדים הריעו לירדן שועה ושרו: “אנחנו אוהבים אותך”.

גמר גביע הטוטו מקבל משקל יוצא דופן מבחינת האוהדים גם בגלל זהות היריבה, הפועל תל אביב, וגם בשל העובדה שבית”ר כבר הפסידה העונה להפועל ומבחינת האוהדים ניצחון בגמר הגביע יהיה נקמה מתוקה.

זה לא סוד שהעונה יש ציפיות אדירות מהקבוצה מצד האוהדים שרכשו למעלה מ-14,000 מנויים, שיא מועדון של כל הזמנים.,