יעקובלב סיים חמישי באליפות העולם בקיירין

רוכב אופני המסלול הישראלי, מיכאל יעקובלב, העפיל לגמר אליפות העולם במסגרת תחרות הקיירין וסיים בו במקום החמישי הלילה (בין חמישי לשישי) בצ׳ילה. בכך למעשה, הוא לא הצליח לשחזר את ההישג מהשנה שעברה, אז סיים עם מדליית הכסף בקיירין.

בתחרות הזו, יעקובלב התחרה בסיבוב הראשון במקצה השישי וסיים בו במקום הראשון בזמן של 9.762 שניות, כך שהעפיל ישירות לרבע הגמר. גם בשלב הזה הוא סיים במקום הראשון מבין כל המתחרים במקצה השלישי, לאחר שחצה את קו הסיום אחרי 9.952 שניות ועלה לחצי הגמר. אלא שהוא לא עצר פה, כי יעקובלב ניצח גם את אחד ממקצי חצאי הגמר ועלה לגמר.

יעקובלב התחרה בגמר כאחד מששת הרוכבים המובילים בעולם במקצה הקיירין. אלא שדווקא שם, הוא לא הצליח לפרוץ קדימה וסיים במקום החמישי, הרחק מארבעת המובילים שהתחרו על המדליות. זו הייתה תוצאה מאכזבת בגמר, בעיקר אחרי שבשנה שעברה זכה במדליית כסף היסטורית באליפות העולם בקיירין.

תוצאות תחרות הקיירין נקבעות לפי מיקום הרוכב. בכל מקצה נכנס אופנוע שמוביל את קבוצת הרוכבים שמאיצים בזכותו, ולאחר שלוש הקפות הוא יוצא החוצה ומשאיר אותם להתחרות בשלוש הקפות אחרונות זה בזה. בכל מקצה, שני או שלושת הראשונים שחוצים את קו הסיום בתום ההקפות הללו עולים לשלב הבא.