"הטוב בעולם כיום": המספרים מהשיא של שיי

כמה שהתגעגענו ל-NBA, וכמה שהיא חזרה בבום. האלופה פתחה את העונה עם ניצחון לאחר שתי הארכות על יוסטון, ואז היא עשתה זאת שוב הלילה (בין חמישי) לשישי עם שחזור הגמר, בסופו גם כאן אוקלהומה ניצחה, גם כאן אחרי שתי הארכות (!), עם 135:141 על אינדיאנה, כולל שיא קריירה לשיי גילג’ס אלכסנדר.

תאמינו או לא, אבל זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שקבוצה פותחת עונה ובשני המשחקים הראשונים שלה היא נגררת לשתי הארכות. בשני המקרים זה הספיק לניצחון. SGA, ה-MVP של העונה שעברה וכמובן גם ה-MVP של הגמר, סיפק שיא קריירה מדהים של 55 נקודות. הוא הלך לא פחות מ-26 פעמים לקו העונשין, ודייק ב-23 מהזריקות הללו.

אגב, ב-4 ההארכות בסך הכל שיי קלע 27 נקודות, כלומר ב-20 דקות בלבד ובמאני טיים של המאני טיים. לצורך ההשוואה, בשנה שעברה לאורך כל העונה הוא קלע 3 נקודות בהארכות. בנוסף, הקנדי השתווה לראסל ווסטברוק עם משחקים מעל 50 נקודות במדי הת’אנדר, עם 5 כאלו, בשוויון להכי הרבה בתולדות המועדון.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

נכון לכרגע שיי עומד על ממוצע של 45 נקודות למשחק, ואמנם זה אחרי שני משחקים בלבד, אך גם בארצות הברית מתלהבים ממנו: “קשה למצוא היום סיבה ללמה שיי גילג’ס אלכסנדר לא השחקן הטוב בעולם. כמעט בלתי אפשרי לעצור אותו, הוא מוצא דרך בכל פעם להגיע לנקודות שלו”, רשמו ב-’יאהו’. הרכז שיחק 92 דקות כבר בשני המשחקים הראשונים, ונצפה אומר לקראת הסיום חצי בהומור: “אני גמור”.