יום שישי, 24.10.2025 שעה 14:13
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

מצב החלוצים מדאיג והמשבר עם יון ניקולאסקו

פודקאסט מכבי ת"א על 3:0 נגד מיטיולן: מדמון לא לוקח את ההזדמנויות, המולדובי ולאזטיץ' לא משדרים על אותו גל, ההגנה שטועה, וארלה ואנדרדה. האזינו

|
אלעד מדמון עולה גבוה (Pedja Milosavljevic)
אלעד מדמון עולה גבוה (Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב הובסה אמש (חמישי) 3:0 מול מיטיולן במחזור השלישי של הליגה האירופית ואחרי שלושה משחקים היא עם נקודה אחת בלבד באירופה. הצהובים שוב נפלו במשחק בו היו נראים טוב, כאשר ההגנה הצהובה כשלה שלוש פעמים ונתנה לדנים שערים קלים מדי, בעוד בצד השני נרשמו החמצות גדולות והחוסר בחלוץ, ניכר מאוד. 

מצב החלוצים במכבי ת"א ללא ספק מדאיג, כאשר אלעד מדמון לא לוקח את ההזדמנויות שהוא מקבל, בעוד מול יון ניקולאסקו ישנו משבר שצריך לפתור, מה גם שהוא וז'רקו לאזטיץ' לא משדרים על אותו הגל. גם דור פרץ יצא מפוקוס והכדורים לא נכנסים לו במשחקים האחרונים, ומכבי לא מקבלת תרומה מקרווין אנדרדה וחליו וארלה כאשר הם מקבלים את הצ'אנס. 

כשכל אלה מתרחשים למעלה ומדאיגים, האכזבה באה מהחלק האחורי, כשכמו מול דינמו זאגרב, גם הפעם מכבי ת"א נפלה ליכולת לא טובה של הבלמים שלה בדרך להפסד נוסף. אז מה יהיה הלאה, האם איתמר נוי ואיסוף סיסוקו צריכים להיות השניים שמשחקים בהיעדרו של כריסטיאן בליץ', איך אפשר לייצר מספרים גם בלי חלוץ דומיננטי, והתייחסות לאירועי הדרבי התל אביבי שלא שוחק. רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש, האזנה נעימה. 

