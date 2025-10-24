אם לא יהיה שינוי, לאזטיץ' יבקש חלוץ חדש בינואר

מכבי תל אביב רשמה משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון ואמש (חמישי) הובסה 3:0 בבאצ'קה טופולה בידי מיטיולן הדנית. הצהובים הצליחו לספוג בכל פעם בדקות הטובות שלהם, כשכל שער של הדנים מגיע אחרי מצב שהוחמץ קודם בצד השני. התסכול אצל האלופה היה גדול במיוחד ואין ספק שהבעיה שמטרידה מאוד את כולם היא עניין השערים, כאשר לצהובים שני גולים בחמשת המשחקים האחרונים, דווקא אחרי פתיחה טובה לעונה.

אם לא יהיה שינוי ואחד החלוצים יתחיל להיכנס לעניינים מבחינה מספרית, ז'רקו לאזטיץ' יבקש להתחזק בחלוץ חדש בינואר, גם אם זה אומר שיצטרכו לעשות שינוי במצבת הזרים של הקבוצה. נכון להיום, אלעד מדמון לא לוקח את ההזדמנויות שהוא מקבל ויון ניקולאסקו לצד הפציעה שממנה סבל בקרסול, לא משביע את רצונו של לאזטיץ' לאורך האימונים בקריית שלום. חלוץ נבחרת מולדובה מאוכזב מכך שלא קיבל דקות מול דינמו זאגרב ומכבי חיפה אף על פי שעשה מאמצים להכשיר את עצמו, חרף הכאבים מהם סבל בקרסול, אך לאזטיץ' בסוף לא נתן לו לשחק והמצב כרגע אינו אידיאלי בלשון המעטה.

היחיד שבינתיים עוד נראה בסדר הוא סייד אבו פרחי, בהזדמנויות המעטות שקיבל, ואחד מבין שני השערים האחרונים של הקבוצה בחמשת המשחקים האחרונים היה שלו, אולם קשה לראות את לאזטיץ' כל כך מהר נותן לו את המושכות. המאמן החליט להחזיר את דור פרץ לעמדת הקישור והוא היה במשחק טוב אמש, אך גם הוא נפל בסופו של דבר לשתי החמצות במצבים טובים אליהם הגיע. "הבעיה בהתקפה היא הדבר הכי מדאיג כרגע", הודו במכבי ת"א. "אין לנו טיפה מזל גם כשמגיעים למצבים טובים, ותוך כדי המשחק ניכר שחסרה לנו איכות למעלה". מי שעוד מתקשים בינתיים להיכנס לעניינים הם קרווין אנדרדה וחליו וארלה, וגם זה מדאיג את הקבוצה.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (Pedja Milosavljevic)

במקביל, הייתה ביקורת על החוליה האחורית, כאשר ביקורת נמתחה על שלושת הבלמים. מוחמד עלי קמארה, רז שלמה וטייריס אסאנטה, שכל אחד בתורו תרם לגול של הקבוצה היריבה: "אי אפשר להיות כאלה נאיבים באירופה, בטח לא בהגנה. להיות נאיבים בהתקפה זה משהו אחד, אבל בהגנה זה עולה בהפסדים בטוחים", אמרו אצל הצהובים. כולם מבינים כי כעת הסיפור עובר לליגה ולמפגשים מול עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה. הציפייה תהיה מלאזטיץ' למצוא את הנוסחה שתניב שערים במשחקים האלה וכמובן גם 6 נקודות, אחרת האלופה תצעד לעבר משבר רציני בשלב מוקדם מאוד של העונה.

במועדון הודו לכ-500 אוהדים שעשו את דרכם לבאצ'קה טופולה ותמכו בקבוצה, אירוע די נדיר בשנתיים האחרונות מבחינת משחקי הבית של הצהובים בסרביה, ובטח בבאצ'קה טופולה. האלופה תשוב היום לישראל ומחר תתחיל את ההכנות שלה למשחק מול ק"ש ביום שני בשעה 20:00.